Kiderült, mikor jön az új James Bond-film

A tervezettnél két hónappal később, 2020 áprilisában tér vissza a mozikba James Bond, a kalandos életű brit titkos ügynök. A 25. Bond-mozi a húsvétot megelőző héten, 2020. április 8-án debütál.

A film megjelenését már másodszor csúsztatták későbbre. Az MGM és az Eon 2017-ben még úgy gondolta, hogy 2019 novemberében kerül a mozikba a film, de amikor Danny Boyle rendező visszaadta a megbízást, és Cary Joji Fukunaga vette át tőle, 2020 februárjára tűzték ki a premiert.

A legújabb 007-es filmben ismét Daniel Craig alakítja a főhőst, a szereposztásban Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris és Ben Whishaw is feltűnik majd.

The release date for Bond 25 has changed. Producers Michael G. Wilson and Barbara Broccoli: “We are absolutely thrilled to be releasing Bond 25 on 8 April 2020." pic.twitter.com/YQMRoVoTei