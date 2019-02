Rekordot döntött a női főszereplők száma Hollywoodban

Korábban soha nem volt olyan magas a női főszereplők aránya a 100 legnagyobb bevételt hozó hollywoodi filmben, mint a tavalyi év során. A 2017-es évben még csak 24 százalék volt a legsikeresebbek között a női protagonistát szerepeltető filmek aránya, 2018-ban azonban 31-re emelkedett ez a szám. Az eddigi csúcstartó a 2016-os év volt 29 százalékos aránnyal.

Persze a helyzet még így is siralmas: a legsikeresebb filmek több mint felében (52%) férfiak a főszereplők, és csak 17 százalék azon filmek aránya, amelyeknek férfi és női főszereplője is volt. Mindez a San Diego State University Ez a férfiak (celluloid)világa című tanulmányából derült ki, amelyet a The Wrap ismertetett.

A tanulmányból az is kiderült, hogy a 100 legsikeresebb film mindössze 35 százalékában szerepelt legalább 10 beszélő női szereplő. Szintén 35 százalék a beszélő női karakterek aránya a legsikeresebb filmek összes szereplőjét figyelembe véve, vagyis egy átlagos hollywoodi sikerfilm csaknem kétharmadában férfiak beszélnek. Kiderült továbbá, hogy a hollywoodi filmekhez képest a független filmekben csaknem kétszer akkora volt a női főszereplők aránya.

Mindeközben a BBC kutatása arra világított rá, hogy a popzenét 2018-ban egyértelműen a férfiak uralták, a tavalyi toplistás popzenei számok előadói között ugyanis háromszor annyi férfi volt, mint nő.

Kiemelt kép: Freeman Film