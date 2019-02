Lélegzetelállító felvételt készített a Nemzetközi Űrállomásról egy magyar asztrofotós

Elképesztő képeket készített egy Londonban élő magyar csillagász arról, ahogyan a Nemzetközi Űrállomás elhalad a Hold előtt – szúrta ki testvérlapunk, a 24.hu.

Nagy Szabolcs magyar asztrofotós február 10-én készítette az alábbi felvételeket, és a CalSky nevű weboldalnak köszönhetően tudta, hogy mikor kell a teleszkópját a Hold felé fordítania.

Érdekesség, hogy Nagy felvételeit egyébként gyakran kritizálják a Twitteren a laposföld-hívők, akik szerint a Nemzetközi Űrállomás nem is létezik, ergo az asztrofotós manipulálja a fotóit. Természetesen erről szó sincs, csak egy nagyon jó objektív és megfelelő időzítés kell egy ilyen felvételhez.

Article about my latest and probably coolest #ISS lunar transit on CNET@Space_Station@SpotTheStation @skyatnightmag#astronomynowhttps://t.co/o8T8n4609R