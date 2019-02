Egy geofizikus elmondta, milyen íze lehet a Marsnak

Az internet egyik szegletében már évek óta kering egy csodálatos gyűjtés, amely megadja a fájóan hiányzó választ arra kérdésre, hogy mi történne, ha különféle tudományágakban a vizsgálatok tárgyát képező dolgokat megnyalná az ember. A teljesség igénye nélkül álljon itt az első pár válasz arra a kérdésre, hogy szabad-e nyalogatni az adott tudományág által vizsgált dolgokat.

Kémia: Nem! NEM SZABAD! NE NYALD MEG!!!

Geológia: Néha szükséges, néha veszélyes.

Pszichológia: Talán inkább ne…

Fizika: Mégis hogyan?!???

Zoológia: A zoológia területén a tudomány nyal meg téged.

Persze ez csak viccelődés, legalábbis nagyon reméljük, ennek ellenére épp a geológia területéről érkezett egy érdekes megfejtés, ha valakit nagyon érdekel, hogy például milyen íze lehet a Mars felszínének.

Egy picit még fokozzuk a feszültséget, mielőtt elárulnánk a választ: a megfejtés a geofizikusként dolgozó kanadai Mika McKinnontól érkezett, aki egyébként a földön kívüli életet kutató SETI Institute munkatársa. Ebben a minőségében pedig a tudományos világ egyik legjobb nevű kutatásán, a Project ESPRESSO-n dolgozik. A betűszó feloldása: Exploration Science Pathfinder Research for Enhancing Solar System Observations. Ha minden áron magyarra kellene ezt fordítani, valami olyasmit kellene írni, hogy: Úttörő tudományos kutatás a Naprendszer alaposabb megfigyelésére.

McKinnon tehát jelenleg itt dolgozik, azonban, ha valaki azt gondolná, hogy csupán a világűrben keringő bolygókat tanulmányozza, nagyot téved. A szakember ugyanis a geológiai végzettségét arra is használja, hogy például földcsuszamlásokat tanulmányoz, ismereteit pedig katasztrófavédelmi szakemberekkel osztja meg, emellett pedig tudományos szakértőként a népszerű Stargate tévésorozat forgatókönyvíróit segíti. Ráadásul szegről-végről kollégának is tekinthető, mivel rendszeresen ír a Smithsonian Magazine-ba, az Ars Technicába, az Astronomy szakfolyóiratba, vagy például a Wired magazin brit kiadásába is.

Mondd már meg, hogy milyen íze lenne a Marsnak, ha megnyalnám!

Elnézést, egy kissé elkalandoztam, Mika McKinnon, mint látható, ugyanis rengeteg érdekes területen jelen van, de már vissza is térhetünk cikkünk eredeti témájához. Sajnos nem sikerült fellelni, hogy mikor és hol nyilatkozott a vörös bolygó ízéről, azonban az alábbi tweetet saját Twitter-oldalán is posztolta és nem cáfolta a tartalmát,

According to noted geophysicist @mikamckinnon, if you were to lick Mars, it would taste "mostly bland with a hint of bloody seawater". (Image: NASA/JPL/Cornell.) pic.twitter.com/PaCPGyuU0B — Quite Interesting (@qikipedia) February 17, 2019

Így tehát kijelenthetjük, hogy Mika McKinnon geofizikus szerint, ha megnyalnánk a Mars felszínét, nem számíthatnánk túlzott gasztronómiai élményre,

a vörös bolygónak ugyanis olyan íze lenne, mint a vérrel kevert tengervíznek.

Bár nem vagyok szakember, de ebből arra következtetek, hogy a marsi talajban különféle sók találhatók, azt pedig már eddig is tudtuk, hogy emellett a vasoxid az, ami nagy mennyiségben jelen van a felszínén, ez adja a színét is, illetve feltehetően ez okozhatja, hogy az íze a vérre is hasonlít.

Ha pedig valaki ezután felteszi a kérdést, hogy mi értelme volt mindennek: nos, ha más nem, csak annyi, hogy már percek óta a Marsról van szó, vagyis ha McKinnon csak annyit elért, hogy egy páran alaposabban utánanéznek a vörös bolygónak, már nem volt hiábavaló a bizarr kijelentés.