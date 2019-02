Egy kisfiú rabolta el a násznép szívét két skót nő esküvőjén

Két éve házasodott össze Glasgow-ban egy skót pár. Amikor Bea és Emma Skócia legnagyobb városának botanikus kertjében sétálgattak, hogy esküvői fotókat készítsenek, egy tündéri kisfiúval akadtak össze – írja a Unilad.

A fiút lenyűgözte a két boldog nő, és hercegnőknek nevezte a fehér ruhás párt. Alig hitt a szemének, és teljesen lázba hozta a hercegnők házassága. Nézzétek, mennyire izgatott lett:

Wee boy: LOOK AT THOSE PRINCESSES!

Boy’s mum: He thinks you both look like princesses

Wee boy: Did one of you get married?

Emma: We married each other!

Wee boy: 😲 Two princesses then?

Boy’s mum: Yes, two princesses can marry each other!

Wee boy: 😲🤯🤩



Happy 2 years my love ❤️ pic.twitter.com/LbuFdBV1HT