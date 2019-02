1 millió dollárt nyert egy sorsjeggyel, tökéletes Valentin-napi meglepetés lett belőle

Alighanem az idei év legszebb Valentin-napi ajándékát kapta az a virginiai nő, akit a férje egy egymillió dolláros nyertes lottószelvénnyel lepett meg a szerelmesek ünnepén.

A férj Terry Mudd február elején vásárolni ment, de elfelejtett valamit, ezért vissza kellett mennie az üzletbe. Ha már ott volt, úgy döntött, hogy vesz egy kaparós sorsjegyet. Nagyot nézhetett, amikor kiderült, hogy a szelvénnyel megnyerte az 1 millió dolláros (~281 millió forintos) főnyereményt.

Terry elhatározta, hogy Valentin napig titokban tartja a dolgot. Végül azonban néhány nappal korábban adta át az ajándékot, miután összevesztek a pénzügyeken. Terry egy borítékban adta át a szelvényt Madonnának. Erre annyit írt: Terry és Madonna nyugdíjalapja.

A páros most azt tervezi, hogy visszavonulásuk után közösen beutazzák az Egyesült Államokat.

Feb. 18 (UPI) -- A Virginia man surprised his wife with a $1 million winning lottery ticket for an early Valentine's day gift. Terry Mudd purchased the ticket after forgetting to pick something up from his grocery shopping list, which he said is a regular occurrence, and scratched it off to find he'd won the game's $1 million top prize.