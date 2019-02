Hamvazószerda: mikor lesz, és mi köze a hamuhoz?

Már nagyon várjuk a tél végét. Ez abból is látszik, hogy egyre többet kérdezősködünk a húsvétról és az azt megelőző jeles napokról, köztük a hamvazószerdáról. Mikor is lesz idén hamvazószerda? És mi is az tulajdonképpen?