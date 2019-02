Apró, bár szépen megrajzolt péniszt kapott a játék állat – egy anya felháborodott

Tanya Husnu az ausztráliai Melbourne-ben, egy Kmart áruházban vette négyéves fiának azt a játék oroszlánt, amelyről akkor még nem sejtette, hogy számára kellemetlen beszélgetésekhez fog vezetni. A fiú ikertestvérének és hároméves kishúgának is megmutatta, mit talált a játékon: egy péniszt.

Az anya aznap két másik játékot is vett a gyerekeknek ugyanabból a sorozatból, de azokon nem volt pénisz.

Mum’s shock at toy lion’s ‘willy’ as she calls for them to be banned https://t.co/nHSPXQRvr3 via @MetroUK

— Steven Hudson (@itsstevenhudson) 2019. február 19.