Dögös tengerészgyalogos volt, ma már modellként dolgozik

Aki a cím alapján egy kigyúrt, marcona férfi képeire számított, azt ki kell ábrándítanunk: Shannon Ihrke ugyanis nagyon is nő, aki az Egyesült Államok tengerészgyalogságában teljesített szolgálatot.

Ihrke most 30 éves, a katonai karrierjét bő tíz évvel ezelőtt kezdte, és saját bevallása szerint minden percét élvezte „Egyszerűen imádtam – nyilatkozta a Fox Newsnak adott exkluzív interjúja során. – 2008-ban, amikor jelentkeztem, még nem voltam benne biztos, hogy ezt akarom csinálni. Akkortájt egyetemre jártam, és közben két munkahelyen is dolgoznom kellett, de amúgy sem voltam még biztos benne, hogy mivel szeretnék foglalkozni.”

A fiatal nő diplomájának megszerzésén fáradozott, közben többek között egy ruhaboltban volt eladó.

„Az ottani főnökömnek jogi diplomája volt – emlékezett vissza Ihrke. – Közben tombolt a gazdasági válság, én pedig azon kezdtem gondolkodni, hogy ha egy jogi diplomával egy ruhaboltban üzletvezető valaki, akkor nekem sem lesznek jobb lehetőségeim, miután elvégzem az egyetemet.”

Ihrke ezután felkereste az egyetem munkaügyi tanácsadóját, akitől tanácsot kért, hogy mit kezdjen az egyre növekvő diákhitel-adósságával.

„A tanácsadó elmondta, hogy kétfajta ember van, akinek az állam átvállalja a tanulmányi költségeit: az egyedülálló anyukák és a katonák – magyarázta Ihrke. – Akkor úgy voltam vele, hogy az első lehetőség nem jöhet szóba, de a katonaságon elgondolkodtam, és végül elmentem egy toborzó eseményre. Az első emberek, akikkel ott beszéltem, a tengerészgyalogságnál szolgáltak.”

Ihrke olyan családból származott, ahol – Amerikában ritka módon – nem nagyon volt hagyománya a katonaságba való bevonulásnak. Akkor döntötte el, hogy ennek ellenére megpróbálja, amikor a toborzó azt mondta, nem fogja bírni a kiképzést, mivel a tengerészgyalogság kiképzőtábora kétszer olyan kemény, mint a többi haderőnemé.

„A toborzó azt mondta: egy hozzád hasonló kiscsajnak esélye sincs ott – mondta a ma már modellként dolgozó veterán. – Erre az volt a válaszom: oké, mit kell aláírnom?”

Egy héttel később már a kiképzésen volt, ahol saját bevallása szerint a végsőkig hajszolta magát, és minden pillanatát imádta.

„A kiképzés után megkerestem az említett toborzót, aki azt mondta, valójában tisztában volt vele, hogy meg tudom csinálni – mondta nevetve. – Meglepődtem, de azt mondta, látta rajtam, hogy vezéregyéniség vagyok, így képes leszek boldogulni.”

A modellkedéssel aktív szolgálatának vége felé kezdett el kacérkodni, miután parancsnokai engedélyezték számára, hogy hétvégente fotózásokra járjon. Innen vezetett az útja a Maxim magazin címlapjáig.

„A Maxim hirdetett egy versenyt, amire beküldtem pár fotómat – mesélte Ihrke. – Eszembe sem jutott, hogy megnyerhetem. Aztán bekerültem a legjobb tíz közé, ezért elvittek Las Vegasba még egy fotózásra. Aztán, amikor megtudták, hogy katona vagyok, egy külön fotósorozat elkészítésére is felkértek.”

Ezután hosszú ideig egy szót sem hallott a magazinról, amíg egy nap korán reggel fel nem hívta egy ismerőse.

„Egy barátom hívott fel reggel hat körül a reptérről, és annyit mondott: »Gratulálok a Maxim-címlaphoz!« – emlékezett vissza a kezdetekre. – Teljesen lefagytam, fogalmam sem volt róla, hogy ez történt. El is rohantam a legközelebbi könyvesboltba, és minden példányt felvásároltam.”

Shannon Ihrke azóta is rengeteget dolgozik a kifutón, de katalógusokhoz is gyakran felkérik. Bár ma már nem aktív tengerészgyalogos, saját bevallása szerint rengeteget köszönhet a katonaságnak. Éppen ezért több, katonai célú jótékonysági szervezettel is dolgozik, többek között például a Chicago Marine Corps Foundation nevű nonprofit alapítvánnyal, amely olyan gyerekeket támogat, akiknek szülei megsebesültek vagy meghaltak katonai szolgálatuk során.