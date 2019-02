Ez az ember nem létezik: ijesztő, hogy mikre képes a mesterséges intelligencia

View this post on Instagram

古着大好きっ ずっとまえのLondonにて🚃 #あたしCGらしい #はしゃぐあたし . . #imma #pinkhair #pinks #pinknation #pinkie #pinklove #pinklover #virtualmodel #virtual #fashion #digital #digitally #image #cgi #animation #イマ . #virtuale #Виртуальная #модель #虚拟 #가상 #모델 #模型 #粉红色 #时尚 #핑크