A Szellemirtók démonjának nevét viseli a T-Rex-gyilkos dinoszaurusz

Korábban sosem látott őshüllőt fedeztek fel nemrég Észak-Amerikában a kanadai Royal Ontario Múzeum munkatársai. A kréta korból származó dinoszaurusznak egyelőre nincs „polgári” neve, latin nevén Zuul currivastatornak hívják, akárcsak az 1984-es Szellemirtók főgonoszát, a sumérok és mezopotámiaiak által tisztelt félistent. A hüllő az úgynevezett ankiloszauruszok családjába tartozik, amelyek különlegessége, hogy rendkívül vastag természetes páncélzat segítségével védekeztek a ragadozók ellen.

A most feltárt dinoszaurusz az eddigi legjobb állapotban fellelt ankiloszaurusz, amelyet Észak-Amerikában megtaláltak.

„A lelet a legvadabb álmainkat is túlszárnyalja” – mondta David Evans, a Royal Ontario Museum paleontológusa a National Geographicnak nyilatkozva.

„Egészen elképesztő állapotban konzerválódott, az ember álla leesik, amikor meglátja” – tette hozzá Victoria Arbour, a Royal BC Museum paleontológiai kurátora. „Nehéz felfogni, hogy milyen hosszú a farka, és milyen hegyesek a rajta lévő tüskék.”

Az állat vastag páncéljával együtt fosszilizálódott, sőt még az alatta található lágyabb szövetek is viszonylag jó állapotban vészelték át a kihalásuk óta eltelt könnyű 76 millió évet. Az állat hátán még korábbi sérülésnyomok is kivehetőek, így a kutatók azt remélik, további részleteket is megtudhatnak a Zuul currivastator életmódjáról.

A dinoszaurusz alacsony, de zömök felépítésű volt, mintha csak egy négy lábon járó tankot próbálnánk elképzelni. A leghatékonyabb fegyvere azonban a farka végén kialakult, kalapácsszerű csontkinövés volt, amellyel hatékonyan meg tudta támadni akár a nála nagyobb ragadozókat is. A kutatók azt feltételezik, hogy még a rettegett Tyrannosaurus Rex sem okozhatott gondot az őshüllőnek, a „kalapáccsal” ugyanis könnyedén le tudta ütni a zsarnokgyíkot a két hátsó lábáról. A kanadai Alberta tartományban fellelt T-Rex-csontvázak 10-15 százalékának törve találták meg a lábszárcsontjait, a Zuul currivastator felfedezése most magyarázattal szolgálhat ennek okait illetően.

Eredetileg Montana állam északi részén fedezték fel, ahol az őskorban egy tenger borította a területet. Az őshüllő itt pusztult el, a tetemét pedig hamar elnyelhette az iszap. Egészen 2014-ig rejtve is maradt, amikor egy magánexpedíció kutatói fel nem fedezték. A Royal Ontario Museum két évvel később vásárolta meg a fosszíliát, amelyről a kutatók 2017-ben állapították meg, hogy egy eddig ismeretlen fajról van szó. A lelet feltárása és kiemelése egészen mostanáig tartott, Zuult azonban most már bármikor megtekinthetik a múzeum látogatói.