Otthonra lelt a füvezők által talált kövér tigris

A hét egyik legfurcsább és legviccesebb híre kétség kívül az a hétfői eset volt, amikor két houstoni fiatal egy elhagyott házba lógott be, hogy ott nyugalomban füvezhessenek, aztán alaposan meglepődtek, amikor egy óriási, körülbelül 500 kilóra hízott tigrissel találták magukat szembe. Szerencsére az állat ketrecben volt, emellett láthatóan jól táplálták, a ketrec környéke ugyanis tele volt friss csomagolt hússal.

A fiatalok jelentették az esetet a rendőrségen, igaz, a diszpécser eleinte arra gyanakodott, hogy valószínűleg a marihuána hatására látnak oda nem illő dolgokat – nem mintha a hallucinációnak bármi köze lenne a THC hatásaihoz –, ennek ellenére a helyszínre küldött egy járőrt, aki megerősítette, hogy valóban egy illegálisan tartott vadállatról van szó.

This is WILD! 1000lb tiger found inside abandoned SE Houston home. Some pot smokers went in to home to light up and came face to face with him! Called 311. He’s healthy and onto greener pastures soon. The place is TBD. #khou11 #tiger #houston #htx pic.twitter.com/n4JC5MraYn