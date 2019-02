Megható videó: egy rakás sztár és katona mondott köszönetet Dan hadnagynak

Bár nem tartozik Hollywood élvonalába, Gary Sinise munkássága elismerésre méltó, és itt most nem feltétlenül csak a színészi teljesítményére gondolunk. Karrierje tagadhatatlanul a kilencvenes években volt a csúcson, amikor először Tom Hanks partnereként eljátszotta a sebesült vietnámi veteránt a Forrest Gumpban, ezután pedig két további nagy sikerű Hanks-filmben, az Apollo 13-ban és a Halálsoron-ban is feltűnt.

Gary Sinise azonban emellett aktivistaként is sokat dolgozik többek között az amerikai veteránok és tűzoltók segítése érdekében. Már a kilencvenes években együtt dolgozott a sérült veteránokat támogató szervezetekkel, a kétezres évek elején pedig több alkalommal is meglátogatta az amerikai harcoló csapatokat. 2004-ben megalapította a Liutenant Dan Band nevű együttesét is, amellyel a katonák életébe igyekezett egy kis színt csempészni.

A színész 2011-ben hozta létre a nevét viselő Gary Sinise Alapítványt, ez évente (!) több mint harmincmillió dollárt gyűjtött össze, amelyet speciális, a bevetéseken megsérült katonák életét megkönnyítő otthonok felépítésére fordított.

Nem kevesebb, mint 25 évvel legendás Forrest Gump-beli szereplése után „Dan hadnagyot” most alaposan meglepték pályatársai és egy csomó olyan katona és tűzoltó is, akiknek az életére komoly hatást gyakorolt a jótékonysága. A Gary Sinise Alapítványt vezető Robin Rand nyugalmazott tábornok ugyanis a színész háta mögött felkérte őket, hogy küldjenek rövid üzenetet a színésznek, amiben megköszönik neki az eddigi jótékonyságát. Érdemes megnézni az alábbi videót, amelyben olyan nevek szerepelnek, mint Jay Leno, Robert DeNiro, Steve Buscemi, az Agymenők című sorozatból ismert Mayim Bialik, Rob Lowe vagy épp az Apollo 13-at jegyző Ron Howard és Judd Apatow hollywoodi rendezők. De feltűnik a képsorokon többek között Colin Powell, az USA egykori külügyminisztere is.

A hírességek között pedig Sinise jótékonyságának valódi haszonélvezői, veteránok, katonacsaládok tagjai, illetve tűzoltók is feltűnnek. A kisfilm végén pedig Tom Hanks is megjelenik, aki Forrest Gump stílusában annyit mond: „köszi Dan hadnagy!”.

Már ezek a képsorok is nagyon meghatóak, de érdemes megnézni azt a felvételt is, amelyen maga Gary Sinise nézi végig a fenti videót, amely ráadásul teljes meglepetésként éri.

A színész láthatóan nagyon meghatódik, még a szeme is könnybe lábad, miközben egy laptopon nézi a videót. A végén pedig csak ennyit mond: „teljes sokkban vagyok, ki csinálta ezt? Erre nem is számítottam.”