Megvan az idei év legjobban várt sorozatának premierdátuma

A fenti bevezetőben indokolt a végítélet előjeleinek említése, a szóban forgó sorozat ugyanis a Neil Gaiman és Terry Pratchett közösen írt regényéből, az Elveszett próféciákból (Good Omens) készül. Sajnos a bemutatót utóbbi nem érhette meg, Terry Pratchett ugyanis 2015-ben Alzheimer-kór következtében elhunyt.

Kettejük közös alkotása valódi kultuszkönyv, amelynek története az újszülöttként véletlenül elcserélt Antikrisztus és az ő eljövetele körül forog. A két főszereplő: Aziraphale, az angyal és Crowley, a démon, akiknek közre kellene működni a világvége előidézésében, illetve az eltűnt Antikrisztus előkerítésében, dolgukat azonban nehezíti, hogy a Földön töltött évezredek alatt mindketten megkedvelték ezt a világot.

Neil Gaiman egyébként Twitter-oldalán jelentette be, hogy az Elveszett próféciák egyetlen évadból, azon belül pedig hat egyórás epizódból fog állni, ma pedig végre az is kiderült, hogy az első rész május 31-én érkezik az Amazon Prime streaming-szolgáltatására.

Az angyal szerepében a Masters of Sex című sorozatból ismert Michael Sheen tűnik majd fel a képernyőn, míg démoni ellenfelét a legendás Doctor Who címszerepét is alakító David Tennant kelti majd életre.

Attend our #NYCC18 panel on 10/6 at 10AM ET with Neil Gaiman, Michael Sheen, David Tennant, Jon Hamm & friends. The fate of humanity depends on it… and so do your chances of receiving this exclusive #GoodOmens poster featuring Aziraphale and Crowley. #RoryKurtz @LevyCreative pic.twitter.com/oYD4MnlElb