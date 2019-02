Megint 10 pontot kapott a gyakorlatára az amerikai tornászlány – videó

Katelyn Ohashi, az UCLA tornásza hibátlan, 10 pontos talajgyakorlatával letarolta az internetet egy hónappal ezelőtt. Csak az eredeti videót több mint 42 millióan látták.

A 21 éves tornász most Seattle-ben mutatta be a lenyűgöző gyakorlatát, és ezúttal is megkapta a maximális 10 pontot.

Ráadásul nemcsak az elemeket hajtotta végre tökéletesen, hanem remek show-t is csinált, a gyakorlat végén valósággal felrobbant a sportcsarnok.