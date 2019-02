Száz éve fotóztak utoljára ennyire ritka állatot

A szóban forgó jószág egy fekete párduc, amelyet utoljára 1909-ben sikerült lefotózni Afrikában – legalábbis ezt állítja Nick Pilfold, a San Diego Zoo kutatója. A szakember szerint a ritka állatot már hónapokkal ezelőtt észlelték Kenya Laikipia megyéjében, azonban hosszas tervezésre és sok türelemre volt szükség, hogy a vadonba kihelyezett kamerák segítségével meg is tudják örökíteni a párducot.

„Miután egyre több értesítést kaptunk, hogy a környéken látták az állatot, több kamerát is kihelyeztünk” – magyarázta Pilfold a CNN amerikai hírcsatornának nyilatkozva. „Néhány hónap alatt több felvételt is sikerült készítenünk.”

A fekete nagymacskák azért különlegesek, mert ők valójában az albínó állatok ellentétei. Az albinizmusról akkor beszélhetünk, amikor nem termelődik kellő mennyiségű pigment, míg a melanizmus ennek éppen az ellenkezője, emiatt tűnnek az állatok feketének. Megfelelő fényviszonyok esetén azonban láthatóvá válnak a fekete párduc jellegzetes foltjai.

Bár korábban is észleltek fekete párducokat a térségben, Pilfold is elmondta, hogy utoljára éppen egy évszázada, Etiópiában sikerült vadon élő fekete párducról felvételt készíteni.

„Valószínű, hogy Kenya területén eddig is éltek ilyen állatok, csupán nagy felbontású kamerákra volt szükség, hogy igazolni is tudjuk a létezésüket” – mondta a szakértő. „Rendkívül ritka állatokról van szó, a melanizmus ugyanis a párducfélék nagyjából 11 százalékát érinti, azonban ezek többsége Délkelet-Ázsiában él. Afrikában igazi különlegességnek számít a felbukkanásuk.”

A csapattal utazó Will Burrard-Lucas számára egy álom vált ezzel valóra: „Számomra egyetlen más állatot sem övez ilyen fokú titokzatosság, mint ahogy szerintem nincs a fekete párducnál szebb állat sem” – írta Burrard-Lucas a blogján. „Éveken át csupán az álmaimban láttam ilyen állatokat, és csak anekdotákat hallottam róluk. Senkit sem ismertem, aki valaha látott volna vadon élő fekete párducot, és nem is gondoltam volna, hogy nekem ez megadatik valamikor.”

A fekete párduc súlyosan veszélyeztetett állatfajnak számít, amely a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (International Union for Conservation of Nature) úgynevezett vörös listáján is szerepel. Annyira kevés van belőlük, hogy még a szakemberek sem tudják megbecsülni sem, hogy hány példány élhet belőlük vadon.

Wakanda tőszomszédságában

Nick Pilfold egy vicces érdekességre is rámutatott a ritka állat feltűnésével kapcsolatban: az észlelés helyszíne ugyanis közel van ahhoz a régióhoz, ahol a Marvel tavalyi, nagy sikerű szuperhősfilmje, a Fekete párduc részben játszódik, vagyis a Wakanda nevű, kitalált afrikai királysághoz.