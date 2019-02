Már lehet szavazni az év európai fájára, most éppen a pécsi mandulafa vezet

Február 28-ig lehet szavazni a 2019-es év európai fájára a verseny honlapján. A versenyzők összesen két szavazatot adhatnak le a 15 jelöltre.

Magyarországot a 2018-as hazai verseny győztese, a pécsi Havas Boldogasszony-templomnál álló, csavarodott törzsű, több mint 100 éves mandulafa képviseli.

A Havas Boldogasszony-templom előtt álló mandulafa 135 éve örvendezteti meg virágaival a látogatókat. A mandulavirágzás Janus Pannonius püspök 1466-ban, egy mandulafáról írt verse óta az örök megújulás és a műveltség szimbóluma is a 2000 éves városban. A fehér sziklákon álló, szelekkel dacoló matuzsálemről már 100 éve is szeretettel írtak, de a csodálatos panoráma, melyet a táj varázsának és a történelmi korok lenyomatának összefonódása teremt meg itt, azóta is sokakat rabul ejt