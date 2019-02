Lady Gaga tarolt a Grammy-gálán

A vasárnap este Los Angelesben tartott díjkiosztó háziasszonya, Alicia Keys azzal indította a műsort, hogy a színpadra hívta az Egyesült Államok korábbi first ladyjét Lady Gagával, Jada Pinkett Smithszel és Jennifer Lopezzel egyetemben, hogy személyes élményeiket felidézve mondják el, miképp változtatta meg az életüket a zene, és erősítette meg őket női mivoltukban.

Lady Gaga később díjazottként is visszatért a színpadra: a Csillag születik című film dalai révén a legjobb popduó, a legjobb popszóló és a vizuális média számára írt legjobb dal kategóriában győzött.

Childish Gambino, azaz Donald Glover This is America című száma kapta az év felvételének és az év dalának járó elismerést. A rendőri brutalitásról és rasszizmusról szóló szám előadója viszont nem ment el a díjkiosztóra. Az év albumának járó elismerést Kacey Musgraves countryénekesnő Golden Hour című lemeze kapta.

Dua Lipa brit énekesnő kapta az év legkiemelkedőbb új előadójának járó elismerést. Az electropop műfaj 23 éves énekes-szerzője 2016-ban mutatkozott be Hotter than Hell című dalával, később pedig az amerikai Top 100-as slágerlistára felkerült Blow Your Mind (Mwah) című dalával vált híressé. (MTI)