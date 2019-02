LEGO Kaland 2: Chris Pratt és Elizabeth Banks meséltek a forgatásról

A LEGO Kaland első részét 2014-ben mutatták be, és talán nem lepődik meg senki, ha azt mondjuk, hatalmas siker volt, ugyanis közel félmilliárd dolláros bevételt termelt a mozik pénztárainál. Már az első rész is hemzsegett a hírességektől, a film készítői nem bízták a véletlenre és a második részhez még több szupersztárt szerződtettek. A főszereplő Emmet hangját az eredeti változatban Chris Pratt, míg Lucyét az Éhezők viadalából is ismert Elizabeth Banks kölcsönözte, akik az alábbi exkluzív interjúban meséltek is arról, milyen volt egy hamisítatlan LEGO-filmben közreműködni.

A LEGO Kaland 2 idén februártól szerepel a magyar mozik műsorán, ez itt alább pedig a hivatalos – szinkronos – előzetese. Jó szórakozást kívánunk!