Kedvenc filmes karaktereinket örömmel árusítják ki reklámokhoz

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) besétál egy elegáns bárba, leül egy asztalhoz, majd mindenki megdöbbenésére nem a szokásos Cosmopolitan koktélját kéri, hanem egy pohár Stella Artois-t. Nem sokkal ezután a lazán mackós Jeffrey Lebowski (Jeff Bridges) is besétál ugyanoda, és a pulthoz érve nem a kedvenc fehér orosz koktélját, hanem a belgák sörét kéri, és a végén még egy kicsit dumcsizik is a Szex és New Yorkból érkezett kolleginájával.

A Stella Artois reklámja volt az idei Super Bowl egyik legnagyobb szenzációja, hiszen egyszerre nem egy, hanem két legendás filmkaraktert is megszereztek egy hirdetéshez, és ebben még az sem zavarta őket, hogy a két karakter a saját világában soha, semmilyen körülmények között nem futhatna össze. Nemcsak azért, mert míg az egyik New Yorkban, addig a másik Los Angelesben él, hanem azért sem, mert Jeff Lebowski soha, semmilyen körülmények között nem tenné be a lábát egy olyan puccos bárba, ahol Carrie Bradshaw iszogatni szokott. Persze ezek az apróságok a reklám készítőit nem érdekelték: „a változás jót tehet” szlogennel próbálták arra buzdítani az amerikaiakat, hogy kedvenc sörüket lecserélve kóstolják meg a belga nedűt, és ilyen értelemben a filmecske bizonyára sikeresnek mondható.

Híres filmes karaktereket reklámfilmekben viszontlátni egyáltalán nem újdonság, ám sok esetben inkább csak utalnak rájuk, netán ismeretlen színészek veszik fel a híres jelmezüket, ugyanis megfizetni a karakter jogait, és a sztár gázsiját is kiperkálni együtt egyáltalán nem olcsó mulatság. Épp ezért ezek a méregdrága reklámfilmek nagyrészt az amerikai tévézés csúcsát jelentő Super Bowl-on szoktak adásba kerülni, ahol már önmagában a reklámidőre is vagyonokat kell költeni (idén egy félperces szpot több mint ötmillió dollárt kóstált). Jellemzően csak a nagy világcégek engedhetnek meg maguknak hasonlót, és közülük is elsősorban az autómárkák használnak előszeretettel híres filmes karaktereket. Összeállításunkban olyan reklámokat mutatunk be, melyhez nemcsak a sokak által kedvelt fiktív karaktert szerezték meg, hanem az őt játszó színészt is, hol jobb, hol rosszabb eredménnyel.

Bryan Mills (Liam Neeson) és egy számítógépes játék

Bár a Clash of Clans nevű stratégiai számítógépes játék reklámjában konkrétan nem hangzik el az Elrabolva főhősének, Bryan Mills-nek a neve, sőt a kávézó eladója Liamnek szólítja emberünket, elég egyértelmű, hogy Liam Neeson itt a híres fenyegető telefonos monológját idézi meg. Az eredmény kedvesen vicces, és a cégnek elég volt Neeson-t kifizetni, az Elrabolva jogdíjtulaját meg ügyesen kikosarazta.

Kevin Bacon féltucatnyi filmkaraktere és a mobilszolgáltató

Kevin Bacon nem aprózza el. Ha már kiárusítja a leghíresebb filmkaraktereit, azt nem egyenként teszi, hanem egyetlen reklámban bevet mindenkit. A brit mobilszolgáltató óriás, az EE kedvéért gyártott vicces reklámfilmben a sok Bacon-karakter (megidéződik a Péntek 13, az Apollo 13, az Egy becsületbeli ügy, az Egyenesen át, a Gumiláb, a Party zóna, sőt még az Ahová lépek, szörny terem is…) interakcióba keveredik egymással. Egy életmű egy percbe sűrítve. Így kell ezt csinálni.

Rocky (Sylvester Stallone) és a jeges tea

Amikor Sylvester Stallone 1997-ben megtudta, hogy a Lipton Brisk Iced Tea reklámjához akkor is megcsinálják a Rocky bábfigurás reklámot, ha ő nem járul hozzá, úgy döntött, hogy akkor már inkább beleáll a dologba, és jó sokat keres rajta. Mivel szerepelnie nem kellett, csak a hangját adnia hozzá, egyetlen óra munkával keresett egymillió dollárt. Összesen három mondatot mondott, és szavanként ötvenezer dollár érkezett a számlájára. A reklám persze picit erőltetett, de a bábos jelleg miatt mégis kedvelhető lett.

Kevin McCallister (Macaulay Culkin) és a Google Assistant

Mennyivel könnyebb dolga lett volna a kis Kevinnek, ha harminc éve a Google Assistant segítette volna őt, amikor otthon volt egyedül. Ez az egyszerű, mégis nagyszerű kiindulópont és persze egy űrből is látható méretű utalás kellett ahhoz, hogy Macaulay Culkint visszahozzák a nyugdíjból és felnőttként ismét belebújjon Kevin McCallister bőrébe, és megidézze a Reszkessetek, betörők néhány emlékezetes pillanatát.

Bónusz: a reklámfilmhez készült egy folytatás is a betörőt alakító Joe Pesci főszereplésével.

Mr. Wolf (Harvey Keitel) és a biztosítás

Mr. Wolf a Ponyvaregény problémamegoldójaként vált híressé, hiszen olyan rutinnal és eleganciával segít eltüntetni egy szétlőtt fejű hullát egy kocsi hátsó üléséről, hogy öröm nézni. Sajnos a karakterből ebben a biztosítóreklámban csak maga Harvey Keitel és egy elegáns öltöny maradt: egyáltalán nem használták ki a figurában rejlő lehetőségeket.

Ferris Bueller (Matthew Broderick) és a Honda CR-V

Ferris Bueller beteget jelentett a suliban, és inkább meglógott egy Ferrarival, az őt játszó Matthew Broderick pedig egy forgatásról jelent beteget, hogy meglógjon egy Honda CR-V-vel, és mindenféle lazulós programokon (múzeum, focimeccs, fesztivál a kínai negyedben) vegyen részt. Ügyes megidézése a filmnek, tökéletes árukapcsolással.

Ellen Ripley (Sigourney Weaver) és az akciós kábeltévés csomag

A bolygó neve: Halál című film ikonikus jelenetében Ellen Ripley a rakodórobotba bújva küzd meg az Alien királynővel. Ebben a kábeltévés csomagot reklámozó spotban a karakter kinéz a rakodóból, hogy ránk tukmálja az árut. Igen, ez bizony ennyi. Hogy ehhez minek kellett bemocskolni egy legendás filmkaraktert?

A Hegy és a szódagép

Ha van világbajnoka a filmes karakterek kiárusításának, akkor az a Trónok Harca és az HBO. Idén a Bud Light sörrel karöltve reklámozták az utolsó évadukat, de a karaktereik már tényleg mindenféle reklámban feltűntek, pl. Hodor még a KFC reklámarca is volt. Ezek közül a legjobban talán a Sodastream nevű szódagépé sikerült, melyben a Hegy és a „Szégyelld magad!” nővér tanítja meg nekünk mesteri humorral, hogy nem túl környezetbarát, ha olyan sok eldobható, műanyag palackot használunk.

Morpheus (Laurence Fishburne) és a luxusautó

A Mátrix Morpheusánál egy piros és egy kék kulcs között lehet választani, és a megfelelő választással a luxus új szintjét lehet kipróbálni, ami jelen esetben egy vadonatúj KIA. A reklám egész ötletesen indít, ám később láthatóan a kreatívok nem tudtak mit kezdeni a Mátrixos koncepcióval, ezért Morpheus a kocsi hátsó ülésén operát énekel, miközben mindenféle dolgok lassítva robbannak, emelkednek fel a KIA körül. Sok hűhó semmiért.

MacGyver (Harry Dean Stanton) és a bankkártya

A bankkártyánkkal számos hétköznapi apróságot tudunk venni, és ezek az apróságok megfelelő kezekben egészen meglepő dolgokra képesek. Ezek a megfelelő kezek ebben a MasterCard reklámban az ezermester MacGyver-t jelentik, aki bankkártyával veszi meg az eszközöket az agyas kis trükkjeihez. Gyors, pörgős, akciódús és illik a karakterhez.

Quicksilver (Evan Peters) és a hipergyors internet

Lehet valami gyorsabb a földkerekség leggyorsabb mutánsánál, az X-Men filmekből érkező Quicksilvernél? Csak a hipergyors internet! Röviden ez az üzenete ennek a reklámnak, amiben vendégszereplőként több X-Men is látható egy pillanatra, és valójában a film egyik híres trükkjelenetét idézi meg a reklámozás kedvéért. Nem túl kreatív, de legalább látványos.