Házi macskaként él orosz megmentőivel Messi, a puma

Messi, Alekszandr és Marija története akkor kezdődött, mikor Messi még csak 8 hónapos volt, és a penzai Szaranszk Állatkertben élt. Marija és Alekszandr ekkor látta először őt és két testvérét, akiket a gondozók szintén ismert focisták után, Neymarnak és Suareznek neveztek el. „Mint megtudtuk, Messit és testvéreit három hónapos korukban adták el az állatkertnek betegen és gyengén” – meséli Marija, majd hozzáteszi, első látásra beleszerettek a pumakölyökbe, ezért néhány nappal később azzal keresték meg az állatkert vezetőjét, hogy szeretnék megvásárolni az egyik kölyköt.

„Minket is meglepett, hogy az igazgató igent mondott” – idézi fel Marija, aki a Mirror című brit lapnak mesélt arról is, hogy férje, Alekszandr kiskorától kezdve rajongója a nagymacskáknak. „Titkon mindig is vágyott rá, hogy otthon is tarthasson majd egyet, de pumáról még csak nem is álmodott.”

A feleség azt mondja, miután engedélyt kaptak rá, hogy megvásárolják Messit, három napig gondolkodtak azon, hogy tényleg belevágjanak-e a dologba: mérlegelték, hogy képesek-e megfelelő körülményeket biztosítani a nagymacskának, hogy egyáltalán etikus-e otthoni körülmények között tartani egy pumát. „Az igazság az, hogy végül egyetlen egy ellenérvünk sem volt elég erős ahhoz, hogy meggondoljuk magunkat. Szóval a negyedik nap visszamentünk az állatkertbe és elhoztuk Messit.”

Marija szerint Messi kezdettől fogva különleges gondoskodást igényelt: és nemcsak azért, mert egy pumáról van szó. „Különleges orvosi kezelést és állandó odafigyelést igényelt, mert nagyon le volt gyengülve és az első időszakban sokat betegeskedett.” A párnak szerencsére sikerült meggyógyíttatnia a pumakölyköt, elmondásuk szerint pontosan úgy viselkedik, mint egy házi macska. Csak valamivel nagyobb.

„Még annyi különbség van, hogy Messit napjában kétszer visszük sétálni. A sétákhoz lépésről lépésre szoktattuk őt hozzá, kicsi korától kezdve” – ezt pedig már Alekszandr mondja, aki elárulta azt is, hogy egy kifejezetten nagymacskákkal foglalkozó idomártól megtudta, Messitől akkor sem kell majd tartaniuk, ha felnő. „Teljes értékű családtagoknak tekint bennünket, épp ezért nem kezel majd minket prédaként, csak kisebb stiklikre számíthatunk tőle.”

Mivel pumát még Oroszországban is ritkaság otthon tartani, a Dmitrij-házaspár úgy döntött, egy Youtube-csatornán és egy Instagram-oldalon megosztják mindennapjaikat az érdeklődőkkel. Érdeklődők pedig szép számmal akadnak: Messi instáját félmilliónál is többen, míg Youtube-csatornáját 170 ezren követik. Beleértve minket is.