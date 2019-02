Betiltja az öncsonkító fotókat az Instagram

A brit Molly Russell még csak 14 éves volt, amikor 2017-ben önkezével vetett véget az életének. A szülei ezt követően látták csak, hogy a lány Instagram-oldala tele volt öngyilkossággal és depresszióval foglalkozó képekkel és szövegekkel.

A szülők szerint az vezetett a tragédiához, hogy Molly hasonló témájú képeket nézegetett az Instagramon, illetve a Pinterest felületén is. A cég vezetője, Adam Mosseri korábban elismerte, hogy az Instagram nem tett eleget a hasonló tartalmak kiszűrése érdekében, most pedig bejelentette, hogy az öncsonkítással, önbántalmazással kapcsolatos képeket a jövőben nem engedik megjelenni a felületen.

Mosseri korábban a brit egészségügyi miniszterrel, Matt Hancockkal is tárgyalt a témával kapcsolatban. Az Instagram egyébként korábban úgy nyilatkozott az eset kapcsán, hogy az öncsonkítással és depresszióval kapcsolatos képeket korábban azért sem távolították el automatikusan, mert az általuk megkérdezett szakértők szerint az ilyesmi akár segítheti is azokat, akiknek hasonló gondolatai vannak. Most azonban komolyabb szűrést vezetnek be.

„Nem tartunk ott, ahol kellene és többet kell dolgoznunk azért is, hogy a legsérülékenyebbeket megvédjük” – mondta Mosseri. „Szeretnénk ezen változtatni és elköteleztük magunkat, hogy megtaláljuk és eltávolítsuk az ilyen jellegű tartalmakat.”

A kritikus hangok szerint ennek már jóval korábban be kellett volna következnie: az Instagram bírálói szerint a 10. jubileumát ünneplő cég pont egy évtizede nem foglalkozik érdemben ezzel a témával.

A brit gyerekvédő szervezet, a National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) vezetője szerint az Instagram most fontos lépést tett a megfelelő irányba, azonban a közösségi oldalak még mindig nem tesznek eleget a felhasználók védelme érdekében, ezért sürgette a vonatkozó törvények kialakítását.

„Molly Russellnek nem lett volna szabad meghalnia azért, hogy az Instagram tegyen valamit” – mondta Peter Wanless, az NSPCC ügyvezető igazgatója. „A közösségi oldalakról az elmúlt évtizedben újra és újra bebizonyosodott, hogy nem tesznek eléggé [az efféle tartalmak ellen].”

Mások a képmegosztó tulajdonosát, a Facebookot is azzal vádolják, hogy folyamatosan bebizonyosodik, nem lép fel megfelelően az öncsonkítással és öngyilkosságal kapcsolatos tartalmak ellen.

„A vállalat nem kezelte megfelelő súllyal az öncsonkítás jelenségét” – hangsúlyozta Jennifer Grygiel, a Syracuse University közösségi médiával és kommunikációval foglalkozó adjunktusa. „Az érintettek pedig addig nem lesznek biztonságban, amíg a Facebook nem viselkedik úgy, ahogy egy globális kommunikációs platformot üzemeltető világcégnek kellene. Ezeket a változtatásokat pedig már évekkel korábban be kellett volna vezetni.”

Ugyanezen a véleményen van Matt Hancock miniszter is, aki szintén felszólította a közösségi oldalakat üzemeltető cégeket az érdemi cselekvésre.

Mosseri szerint bizonyos, vonatkozó tartalmak azért nem fognak eltűnni majd teljesen az Instagramról, mert azok segítséget, támogatást is jelenthetnek az érintettek számára.

„Például egy sebhelyet ábrázoló kép, amely mellett az az üzenet szerepel, hogy „30 napja tiszta vagyok”, fontos eszköz lehet, hogy az adott felhasználó elmesélje a saját történetét” – mondat a cégvezető. „Ezek a tartalmak maradhatnak majd az Instagramon, azonban az ajánlórendszer átalakításával elérjük, hogy ne jelenjen meg annyi felületen.”

Eközben a brit kormány olyan működési kódex összeállításán dolgozik, amely kötelezné a tech-cégeket bizonyos normák betartására. Ezt várhatóan a hónap végén mutatják be.