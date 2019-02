Belecsöppentünk a na’vik különleges világába: megmutatjuk az Avatar – Discover Pandora kiállítás legjobb pillanatait

James Cameron 2009-ben mutatta be az Avatar című filmet a világnak, ami korszakalkotó technikai megoldásokat tartalmazott és több évnyi kutató munka és tanulási folyamat előzte meg. Az amerikai–brit koprodukcióban készült 3D-s sci-fi film rengeteg technikai újítást és trükköt alkalmazott, melyek nagy részét maga James Cameron találta ki és valósította meg. Maga a film elkészítése két évet vett igénybe. A rendező olyan dolgokra is odafigyelt közben, hogy egy kaliforniai nyelvészprofesszor segítségével megalkotta a na’vi nyelvet. Az Avatar filmekben használt na’vi nyelv több mint 500 szót tartalmaz, és a film színészei ezeket ugyanúgy elsajátították, mint a világ bármelyik nyelvét. A rengeteg apróság (Pandora elképesztően színes növény és állatvilága, a na’vi nyelv és a na’vik eredettörténete, vagy Pandora bolygó tulajdonságai) és a magával ragadó történet hozzásegítette Cameront ahhoz, hogy a film kasszasiker lett.

A film története 2154-ben játszódik. A 22. században az emberiség telepeket és bázisokat keres a terjeszkedésre, így jutnak el az Alfa Centauri-rendszerbe, ahol felfedeznek egy lakható holdat, a Pandorát, melyen humanoid lények is élnek, akik na’vinak nevezik magukat. A bolygón a felderítők felfedeznek egy különleges kristályt, az unobtaniumot, ami nagyon értékes. A kitermelésre odaküldött társaságot zsoldosok védik a bolygón élő na’viktól és a Pandora veszélyes állatvilágától. A na’vik lakhelye alatt található unobtanium lelőhely a kapzsi emberek célpontja. Szerencsére a részvénytársasága tudósai között ott van Dr. Grace Augustine, aki kifejleszti az Avatar-projektet, melynek lényege, hogy egy ember DNS-éből és a na’vik DNS-éből egy mesterséges hibridet hoznak létre, amit avatarnak neveznek. Jake Sullivan a mozgáskorlátozott egykori tengerészgyalogos vállalja, hogy avatar testbe bújik, hogy megismerje a na’vikat, és rávegye az őslakosokat a békés költözésre, hogy a kitermelés elkezdődjön. Jake a békeprogram végén visszakapja egészséges lábait, ám a küldetés nem várt fordulatot vesz, amikor a katona túl közel kerül a na’vi vezér lányához, Neytirihez. A lenyűgöző és izgalmas film története, és látványa nem csak a rajongókat hatotta meg. James Cameron több díjat is kapott.

Az Avatar című film 3 Oscar-díjat (legjobb látványtervezés, legjobb vizuális effekt, legjobb operatőr) 4 Golden Globe-díjat (Legjobb film (dráma), legjobb rendező, legjobb eredeti filmzene, és legjobb eredeti film betétdal) és több BAFTA díjat is elnyert. A film hónapokig volt a mozik műsorán, és mindenki a filmben látott különleges bolygóról beszélt.

Discover Pandora

Európában elsőként Magyarországon mutatják be az Avatar filmekhez kapcsolható Pandora bolygóról szóló kiállítást, ami a világ több pontján már sikerrel futott. Illés Gabriella az Andrássy Élményközpont megálmodója a megnyitón elmondta, hogy nagyon büszke arra, hogy olyan cégek együttműködésével jött létre a kiállítás, mint a GES nemzetközi rendezvényszolgáltató vállalat kreatív csapata, a Lightstorm Entertaintment és a FoxNext. A kiállításhoz mindenki hozzátette a tudását, kreativitását és így egy olyan interaktív program készült el, amit felnőttként is nagyon szórakoztató volt végigjárni.

Bevallom én nagyon sokszor láttam az Avatar című filmet moziban (3D-ben, és IMAX 3D-ben is), és lenyűgözött James Cameron filmes világa, így nagyon vártam már, hogy beléphessek a Pandora nevű bolygóra, hogy úgy járhassam körbe, mint a film egyes szereplői. Nekem szerencsére nem tartott 6 évig a helyszínre érni, az Andrássy Élményközpont az Oktogontól pár perces sétával könnyen megközelíthető. A patinás egykori Párizsi Nagy Áruház épületében megnyílt kiállításra a belépőjegy megváltása után egy kis kártyával lehet belépni, amit egy rövid regisztráció után a kiállítás egésze alatt érdemes használni, hiszen erre kerülnek fel a Discover Pandora végigjárása után a megoldott feladataink, és emlékeink.

A kiállítás egy kis na’vi nyelvleckével kezdődik, ahol megtanulhatjuk, hogy ezek a majdnem három méteres emberszerű lények, hogy beszélgetnek egymással a Földhöz rendkívül hasonló Pandora nevű bolygón. Majd kitárul a kapu, ami mögött az egész kiállítás megbújik. A látványos belépő után kedvünk szerint járhatjuk végig a helyiségeket, és oldhatjuk meg a feladatainkat, miközben olvasgathatunk a bolygóról, az atmoszférájáról, ásványairól, növényeiről, állatairól és lakóiról.

Ismerkedés a na’vikkal

Mindenhol találunk valami néznivalót, valami olvasnivalót, valami megtapogatni valót (de még szagolnivaló rész is van!) és rengeteg interaktív feladattal kerülhetünk közelebb Pandorához, és a na’vi kultúrához. A kedvenceim természetes a kék humanoid lények voltak. Na’vi nyelvleckén sajátíthatjuk el a beszédüket, megismerhetjük a fegyvereiket, a nyelvüket, a hangszereiket, és a na’vi törzsek sokszínűségét és jellemzőit. Sőt! Még egy na’vi család mindennapjaiba is belenézhetünk a kiállításon.

5 Fotó megtekintése Belecsöppentünk a na’vik különleges világába: megmutatjuk az Avatar – Discover Pandora kiállítás legjobb pillanatait Íme a na'vi család! Még több + Egy felnőtt na'vi 270 centiméter Még több + A kézfejükhöz mérve az emberi kéz nagyon kicsi Még több + Bepillathatunk egy na'vi család mindennapjaiba Még több + Megismerkedhetünk a na'vik hangszereivel, és meg is szólaltathatjuk őket! Még több +

A kiállítás több teremben folyik, van ahol magával a Pandora bolygóval ismerkedhetünk meg, van ahol a na’vik fogadnak minket, de a legmonumentálisabbak a bolygó különleges növényei és állatai. A kiállítás olyan lenyűgöző elemeket mutat be a pandorai világból, mint a vad viperafarkas, az óriási páncélosló, amin a na’vik közlekednek, vagy a különleges hexapédek. Az állat és növényvilág egyedi, akárcsak maguk a na’vik képesek foszforeszkálni, és ezt mi is megtapasztalhatjuk. Sőt! Még meg is szagolhatunk néhány pandorai növényt, miközben megtudhatjuk a növény jellemzőit.

Fedezd fel a különleges pandorai növény és állatvilágot

11 Fotó megtekintése Belecsöppentünk a na’vik különleges világába: megmutatjuk az Avatar – Discover Pandora kiállítás legjobb pillanatait A Pandora bolygó egyik különleges növénye Még több + A növények és állatok mind eredeti méretben láthatóak a kiállításon Még több + Banshee vagy ikran a na'vik repülő lényei Még több + Méretes légi ragadozókból nincs hiány a bolygón Még több + Hexapede: egy barátságos pandorai lény Még több + A hexapedék is képesek a belső fénykibocsátásra Még több + Még a na'vik is félnek a viperwolftől Még több + Félelmetes nem? Még több + A pandorai növények ékszerként ragyognak az éjszakában Még több + Ezt a bogarat például mi is megérinthetjük! Még több + A direhorse nevű állat a lovakhoz hasonlít. A na'vik szárazföldi közlekedő eszköze. Még több +

A színes természet mellett többet megtudhatunk a Lelkek fájának nevezett helyről, de a kiállítás kitér a bolygót meghódító emberi technika különleges gépeire is. Láthatjuk a telepesek ruháit, oxigénszűrőjüket, és az AMP mobilpáncéllal is gyakorlatozhatunk, hogy kiderüljön milyen felfedező válhat belőlünk.

A kiállításon végigsétálva szinte mindenhol találunk egy-egy számítógépet, ahová ID kártyánkat bedugva különböző feladatokat oldhatunk meg, amiket a kiállítás végén az email címünkre elküldik, így újra elolvashatjuk, és kedvünk szerint ki is nyomtathatjuk ezeket.

A Discover Pandora kiállítás minden négyzetmétere egy csodás utazás, amit nem csak Avatar rajongóként érdemes átélni, hanem laikusként is. A kiállításra szánjatok legalább egy órát és próbáljatok ki mindent, mert nagyon érdekes élmény egy idegen bolygó felfedezése.

A kiállításról további információkat a www.avatarkiallitas.hu weboldalon olvashatsz.