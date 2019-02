Bármiből érintőképernyőt csinál egy új fejlesztés

KAPCSOLÓDÓ Okostelefonunkon keresztül riaszt a házőrző robotkutya

Az okostelefon és táblagép remek dolog, de előfordulnak olyan szituációk, amikor még a legnagyobb készülék is túl kicsinek bizonyul, valamint az sem kizárt, hogy egyszerűen nem vagyunk olyan helyzetben, hogy a drága és érzékeny készülékünkhöz hozzá akarjunk érni.

A megoldást a Puppy Cube nevű különleges projektor szállítja, amely az Anytouch nevű technológia segítségével képes érzékelni, ha a felhasználó a kivetített kép valamelyik pontjára „kattint”. Így például a konyhaasztalra is kivetíthetjük az elkészíteni szánt étel receptjét, és nem kell folyton törölgetni a kezünket, ha a következő lépéshez szeretnénk lapozni.

Az Android operációs rendszerrel kompatibilis eszköz ugyanis képes tükrözni az okostelefonunk kijelzőjének tartalmát, így tulajdonképpen bármilyen applikációt használhatunk, anélkül, hogy magát a telefont elő kellene vennünk.

A bő másfél kilós eszköz ráadásul akár két és fél órát is kibír egyetlen töltéssel, így szabad téren vagy akár utazás közben is használható. A különleges lencsének köszönhetően akár 254 centiméter képátlójú (100 hüvelyk) képet is ki tud vetíteni, akár egészen közelre, bő 50 centire is, fényereje pedig eléri a 300 lument. Beépített hangszórót is tartalmaz, így akár a nyaraló falát vászonnak használva kertmozit is berendezhetünk a telken. Sőt, még kamera is került bele, vagyis a videobeszélgetésekhez sem kell többé kézben tartani a készüléket.

A Puppy Cube fejlesztői az Indiegogo közösségi adománygyűjtő oldalon szedték össze a gyártáshoz szükséges támogatást. A kampány tavaly decemberben ért véget, így az eszközre már felvesznek előrendeléseket. 899 dollárt (bő 250 ezer forintot) kell érte fizetni, figyelembe véve, hogy egy „hagyományos” projektorért is bőven elkérhetnek hasonló összeget, ez egyáltalán nem tűnik soknak.