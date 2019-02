Több iPhone-appról is kiderült, hogy titokban rögzíti a kijelzők tartalmát

Több népszerű iPhone–alkalmazásról is kiderült, hogy titokban, a felhasználók beleegyezése nélkül rögzítik a kijelzők tartalmát – beleértve azt is, amit a billentyűzeten bepötyögünk –, minderről pedig képernyőmentéseket továbbítanak a fejlesztőknek. Ezzel pedig nemcsak a felhasználók bizalmát, de konkrétan az Apple szabályzatát is súlyosan megsértik, az ugyanis egyértelműen tiltja az ilyesmit.

A jelenségről a TechCrunch írt feltáró riportot. A cikkből kiderül, hogy többek között az Abercrombie & Fitch, az Air Canada, az Expedia, a Hollister, a Hotels.com és a Singapore Airlines is érintett a botrányban. Ezekben az alkalmazásokban az a közös, hogy mind összeköttetésben állnak a Glassbox nevű, felhasználói élményt analizáló céggel, amely egyébként büszkén hirdeti az ügyfeleinek ezt a funkciót.

A TechCrunch arra is rávilágított, hogy némelyik alkalmazás – szándékolatlanul – komoly veszélynek is kiteheti a felhasználóit, amikor például kitakaratlanul továbbítja a fejlesztőknek a képernyőképeket, bizonyos esetekben jelszavakat, bankkártyaszámokat felfedve ezzel. Ilyen konkrétan előfordult az Air Canada esetében.

A fent említett alkalmazásoknál még az apró betűs részben sem szerepel, hogy a fejlesztők rögzítik a képernyőn végzett műveleteket. Sovány vigasz, hogy ilyen jellegű adatgyűjtés kizárólag az alkalmazáson belül történt.

Kiemelt kép: iStock