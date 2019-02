Jön a Valentin-nap és vele együtt a drága importrózsa

Közeledik a Valentin-nap, készülődnek a virágárusok: a magyar virágüzletek forgalma ilyenkor rendszerint megduplázódik, és még az ünnepet követő napokban is erősebb – írja az Agrárszektor.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Flora Hungaria Nagybani Virágpiaccal és a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesületével közösen piaci körképet készített. Ebből kiderül, hogy az elmúlt években folyamatosan növekedett a Valentin-napi forgalom a virágárusoknál. A nagy érdeklődés miatt már február 14. előtt másfél-két héttel jelentősen megugrik a rózsa nagykereskedelmi ára, ez pedig természetesen a virágüzletekben is érezteti hatását.

A szerelmesek napján természetesen a vörös rózsa a legkelendőbb, a vásárlók 80 százaléka ezt veszi. A megnövekvő keresletet csak import áruból tudják kielégíteni a kereskedők. A vörös rózsán kívül egyre több fogy a piros, pink és bordó színűekből is. Ezenkívül divatba jöttek a tavaszi hagymások is, például a nárcisz és a jácint. Utóbbiak előnye, hogy többnyire hazai termesztésűek, frissen kerülnek a polcokra, és az áruk is alacsonyabb.

Mivel az idén az ünnep csütörtökre esik, várhatóan még pénteken és a hétvégén is nagyon erős lesz a forgalom.