Vadidegen férfit talált a gardróbjában a diáklány

Az Észak-Karolinak Egyetem egyik hallgatója, egy Maddie nevű lány furcsa dolgokat tapasztalt a lakásában. Matatást hallott a gardróbjából, melyet mély mosómedvének tulajdonított, ám eltűnt néhány ruhája is és idegen kéznyomokat talált a fürdőszobai tükrön, illetve a csempén. Már kezdte azt hinni, hogy kísértet járja az otthonát. Majde lhatározta, hogy végére jár a dolognak.

Múlt szombaton, amikor ismét zajok hallatszottak a szekrényéből, kezét az ajtóra tette és megkérdezte: ki van odabent? Kárdásére pedig választ is kapott: “Oh, a nevem Drew!”

This is Andrew Swofford. A UNCG junior got home on Saturday, to find him in her closet, wearing her clothes. @myfox8 pic.twitter.com/n4PFMhtW2b