Röhejes ötlettel állt elő a féltékeny barátnő, hogy senki se flörtölhessen a pasijával

Holly Cockerill-nek elege lett belőle, hogy a pasiját folyton bámulják a nők, ezért zseniális/röhejes/félelmetes ajándékkal lepte meg kedvesét: egy flört-megakadályozó pólóval.

A pólón a lány szexi fotója alatt a következő szöveg olvasható: „Ha ezt olvasod, az azt jelenti, hogy túl régóta bámulod a pasimat. Én pedig így néznék rád, ha itt lennék. Szia, Holly vagyok, a barátnője!”

Don’t think Karl likes his new top I got him for his birthday x wear it with pride hun x pic.twitter.com/dxUymV8W71