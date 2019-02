Ez is család: nem hagyományos családmodellel reklámoz egy ruhamárka

KAPCSOLÓDÓ Fogyatékos gyerekeket kért fel modellnek a River Island

A londoni székhelyű River Island már korábban sem riadt vissza olyan lépésektől, amelyeket más márkák marketingesei valószínűleg nem mertek volna meglépni, tartva a hangoskodó tömegek reakciójától.

A cég kampányaiban tavaly szerepeltek például Down-szindrómás, látássérült, illetve epilepsziás gyerekek is, a River Island azonban ezenfelül is többször megmutatta már, hogy a testpozitív szemléletet és a befogadást képviseli.

Nemrég tették közzé a 2019-es tavaszi–nyári kollekciót beharangozó reklámfotókat is, amely a #ThisIsFamily (Ez a család) szlogen alatt fut. A képeken láthatóak egynemű párok a gyerekeikkel, de szerepelnek rajtuk például olyan testvérek is, ahol legalább egy gyerek Down-szindrómás.

A kreatív koncepciót ugyanaz a Studio Blvd nevű ügynökség találta ki, amely korábban a Labels Are For Clothes mottóval futó tavalyi kampányát is életre hívta. A Labels Are For Clothes plakátjain plus size, illetve gendersemleges modellek is megjelentek.

A cég mindezzel azt üzeni, hogy a korlátok közé szorított sztereotípiák idejétmúlt elképzelések, amit a statisztikák is alátámasztanak. A hagyományos értelemben vett „nukleáris család” (apa, anya, gyerek) ugyanis ma már kevesebb mint egyharmadát teszi ki például Nagy-Britannia teljes lakosságának, miközben egyre több a mozaikcsalád, az azonos nemű párokból és gyerekekből álló család, a szinglikből álló háztartás, illetve a több etnikumot is megjelenítő családi konfiguráció.

Ennek ellenére számos márka reklámjaiban, hirdetéseiben nyoma sincs a hasonló életmódot folytató embereknek. A River Island bátor kommunikációjával viszont az ilyen, nem szokványos családokat is hatékonyan képes lehet megszólítani.

A cikk végére muszáj ideírnom, hogy egyértelmű legyen: természetesen ez nem azt jelenti, hogy ez lenne a „kötelező”, senki sem akarja elvenni a családi boldogságot a hagyományos felállású családoktól, az ilyen kampányokkal viszont azoknak a családoknak a létjogosultságát is el lehet ismerni, amelyekkel eddig a cégek nem foglalkoztak.