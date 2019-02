Elképesztő okosotthont épített a kóbor cicáknak egy informatikus – videó

Egy Wan Xi nevű kínai mérnökinformatikus megépítette a világ első, mesterséges intelligencia által működtetett macskamenhelyét Pekingben.

Wan Xi évek óta a szívén viseli a pekingi kóbor macskák sorsát. Rendszeresen etette és itatta őket, de úgy érezte, ennél többet szeretne tenni értük. Amikor egy állatmenhely önkénteseitől megtudta, hogy tíz kóbor macskából mindössze négy éli túl a telet, ha igazán hideg van, a cselekvés mezejére lépett.

Először csak egy meleg kuckót szeretett volna építeni a kóbor cicák számára a leghidegebb hónapokban, de ennél végül sokkal többet tett. High tech menedékhelyet épített, ahol 27 Celsius-fok, étel, ital és játékok várják a cicákat.

Arról egy arcfelismerő szoftverrel ellátott okoskamera gondoskodik, hogy csakis macskák léphessenek be az építménybe. A kamera azonban ennél többre is képes, többek között azt is felismeri, ha az állatoknak esetlen egészségügyi ellátásra van szüksége. Ilyenkor a rendszer értesítést küld a néhány önkéntesnek, akik azonnal intézkednek.

Az alábbi (kínai nyelvű) videóban működés közben is láthatjátok a menhelyet:

(BoredPanda)