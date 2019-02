A férfi, aki otthagyta az építőipart, hogy meztelenül takaríthasson

Az elmúlt évek során egyre nagyobb üzletté vált a meztelen takarítás. A pucér takarítónők feladata semmi „extrát” nem tartalmaz, csupán arról van szó, hogy ők teljesen meztelenül végzik el a házimunkát. Most úgy néz ki, hogy a férfiak előtt is megnyílt a piac, legalábbis erről tanúskodik Daniel Aitken története.

A 26 éves brightoni férfi korábban építészként dolgozott, de rájött, hogy sokkal jobban keres, ha félredobja a szerszámokat, ledobja a textilt, és felporszívózik. Jelenleg 30 fontot, vagyis nagyjából 11 ezer forintot keres óránként, és már rögtön az első héten hat ügyfele volt.

AN ex-builder has ditched his tools and his clothes to become a £30-an-hour naked cleaner. Daniel Aitken's two week old business in Brighton blossomed out of a joke with his parents. Now the 26-year-old can "see the potential already" as it's a gap in the market.