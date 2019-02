Kiakadtak a szülők a Peppa malac rajzfilmre

A gyerekek szivacsként szívják magukba, amit hallanak, ezért nem csoda, ha ragadnak rájuk a kedvenc meséikben hallott szavak és frázisok. A netes fórumokon most egy vicces diskurzus indult el az amerikai szülők között: többen is megfigyelték, hogy totyogó korú gyerekeik brit akcentussal beszélnek, és másra nem tudják fogni a dolgot, csak a Peppa malacra.

Van olyan szülő, aki kifejezetten büszke brit angollal beszélő gyerekére, a röfögés viszont már nagyobb problémát jelent – márpedig a kicsik ezt is átvették a mesebeli malactól. Több anyuka is arra panaszkodik, hogy a gyereke a mondandóját többször is röfögéssel szakítja meg, akárcsak a malac.

