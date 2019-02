Extrém bevágós bodyn rémüldöznek a netezők

Extrém bevágós bodyt dobott piacra egy brit divatcég, az internetezők pedig nem bírnak mit kezdeni magukkal a képek láttán – írja a Yahoo.

A Boohoo.com bizarr „ruhakölteménye” egy úgynevezett front thong, vagyis nemcsak hátul, de elöl is tangaként viselkedő fehérnemű. Hogy ki, mikor, miért és legfőképpen mennyi pénzért venne fel egy ilyen förmedvényt, egyelőre nem világos, de a vállalkozó kedvűek most mindössze 8 fontért (~3 ezer forintért) próbát tehetnek vele.

Hey @boohoo, I don't feel like I'd be a better version of me if I owned this. I feel like I'd be a version of me with a fanny wedgie. pic.twitter.com/HyDnU6mdJc