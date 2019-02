Super Bowl, 2019: amilyen a meccs, olyanok a reklámok

A Super Bowl a világ egyik legnézettebb sporteseménye, konzervatív becslés szerint csak az amerikai tévécsatornákon több mint százmillió ember nézte a mérkőzést, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a világ többi országában hányan kapcsoltak az NFL nagydöntőjére. A 2019-es Super Bowl eredményéről testvérlapunk, a 24.hu számolt be részletesen.

Természetesen élő közvetítésről van szó, és mivel a félidőben tartott koncerttel együtt a nagyszünet nagyjából fél óra is lehet, kiváló alkalom adódik a különféle cégeknek, hogy egyszerre érjenek el rengeteg potenciális vásárlót. Nagyjából ezért válhatott hagyománnyá, hogy a márkák a Super Bowl félidejében mutatják be legújabb reklámjaikat, sőt kifejezetten különleges szpotokkal készülnek erre az alkalomra. Mintha csak a tévés reklámok Oscar-díj-átadójára készülnének, ilyenkor nem sajnálják a költségeket, a kisfilmek tobzódnak a látványos megoldásokban, egy csomó sztárt kérnek fel a szereplésre, de sok cég erre az alkalomra tartogatja potenciálisan megosztó vagy akár egyenesen botrányos reklámjait is.

Persze ez még nem garancia a sikerre, mint ahogy minden évben akadnak kifejezetten csalódást keltő hirdetések is. Sajnos 2019 legjobb Super Bowl-reklámjai sem lettek annyira ütősek, mint tavaly akár a középmezőnyhöz tartozó kisfilmek, szinte nagyítóval kell keresni a vicces, kreatív vagy felkavaró hirdetéseket. Az alig néhány órája véget ért mérkőzés sem volt a világ legizgalmasabb összecsapása, ahogy a félidőben fellépő Maroon 5 koncertje sem bizonyult átütő előadásnak. A reklámok mintha ehhez idomultak volna, valahogy az idei eresztés gyengébbre sikeredett, mint a korábbiak. Azért volt egy-két jobban sikerült darab, lássuk, melyek lettek ezek.

A Washington Post Tom Hanks hangjával

A nívós amerikai lap azóta kampányol a sajtószabadság és a tényeken alapuló újságírás fontossága mellett, amióta Donald Trump amerikai elnök úton-útfélen megragadja az alkalmat, hogy rúgjon egyet a médiába, természetesen csak azokba a sajtótermékekbe, amelyek nem kizárólag dicshimnuszokat zengenek a Trump-kabinet munkájáról. Így kifejezetten erős lett a WaPo reklámja, amely már önmagában különlegességnek számít, amennyiben a Super Bowl történetében korábban még nem volt példa hasonlóra. A reklámfilmben feltűnik a tavaly brutális körülmények között meggyilkolt Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságíró, aki a lap munkatársa volt. Emlékezetes, hogy Hasogdzsit hazája törökországi nagykövetségén gyilkolták meg, az amerikai hírszerzés pedig úgy tudja, a parancsot egyenesen a szaúdi koronaherceg adta ki. Donald Trump azonban a szaúdiakkal ápolt üzleti kapcsolatai miatt még csak egy ejnyebejnyére sem volt hajlandó a gyilkosságot követően. A Washington Post reklámfilmjét egyébként Tom Hanks narrálja, aki felhívja a figyelmet, hogy csak az igazság ismeretében maradhatunk szabadok. Az idei Super Bowl-reklámok között kétségtelenül ez sikerült a legerősebbre, amely még egy jobb évben is megállná a helyét.

A Trónok harcával szövetkezve támadó sörmárka

A Bud Light nálunk nem igazán ismert, ellenben az Egyesült Államokban ez az egyik legnépszerűbb sör, így nem véletlen, hogy az NFL-döntő félidejére ők is készültek egy új reklámmal. Szakmai szempontból számít különlegesnek, noha nem egyedülállónak, hogy egy márka egy másik céggel szövetkezve „támad”, itt ráadásul elég jó a kapcsolódás is. A Bud Light ugyanis a Trónok harca utolsó, idén áprilisban érkező évadát promtálja, ami remek ötlet, elvégre bizonyára sokan bontanak ki egy üveg hideg sört, miközben kedvenc sorozatuk legújabb epizódját nézik. Ezt leszámítva azonban kissé erőtlenre sikeredett a szpot, néhány poén, na meg egy-két híresebb szereplő igazán belefért volna még.

Carrie Bradshaw lemond a Cosmopolitanről

Éppen ezt az utat választotta azonban a Bud Light egyik konkurense: a Stella Artois sörmárka ugyanis olyan ismert film- és sorozatszereplőket vonultatott fel, mint a Szex és New York főszereplője, a Sarah Jessica Parker által megformált Carrie Bradshaw, vagy épp maga a Nagy Lebowski, azaz Jeff Bridges imádni való Tökije. Mindkettőjüknek megvan a saját jellegzetes italuk, Carrie a Cosmopolitanre, Töki pedig a White Russianre esküszik. Ennek ellenére az új reklámban mindketten lemondanak a „szokásosról” egy korsó habzó sörért cserébe. Na, így kéne valahogy a hírességeket bevetni a Super Bowl- reklámokban!

Serena Williams mutatja a nők erejét

Az amerikai sportoló jó úton halad afelé, hogy ő legyen a világ legsikeresebb teniszezője, ugyanis mindössze egyetlen Grand Slam-győzelem választja el attól, hogy beállítsa Margaret Court 24-es rekordját. A sikerért azonban komolyan meg kellett harcolnia, ezt mutatja be az alábbi reklám, amely a Bumble applikációt népszerűsíti. A Bumble a Tinderhez hasonlító randiapp, azonban a nők kezébe adja a kezdeményezés lehetőségét. Serena Williams is erre hívja fel a figyelmet, hogy ha valamit akarunk, bizony, ne féljünk megtenni az első lépést. A reklám vége a legerősebb, ezt nem is lőnénk le, nézze meg mindenki!

The world will tell you that you're not strong enough to play. They’ll tell you that your story doesn’t matter. And to wait to be given power. But here's what the world won’t tell you... #InHerCourt @serenawilliams pic.twitter.com/dA9f9NSX1x — Bumble (@bumble) February 4, 2019

Visszatért a Backstreet Boys

Az idei Super Bowl-reklámok között tényleg nagyítóval kellett keresni a jobban sikerült alkotásokat, jóval hosszabb azoknak a cégeknek a listája, amelyek közepes vagy épp kifejezetten gyenge szpotokkal jelentkeztek. Ha győztest kéne választani, talán a Doritos chips kisfilmjének adhatnánk az aranyérmet – na jó, valójában a Washington Postnak, de nem szeretnék nagyon „hazabeszélni” –, amelyben Chance the Rapper csatlakozik a 2019-ben hazánkba is ellátogató Backstreet Boys csapatához, az I Want It That Way című klasszikus számban.

A tavalyi Super Bowlon is a chipsgyártó mutatta be az egyik legjobban sikerült reklámot – a Mountain Dew üdítővel kiegészülve –, amelyben Morgan Freeman és Peter Dinklage vívtak rappárbajt.

Szomorú, de nagyjából itt be is lehet fejezni a legjobb reklámok felsorolását, az idei Super Bowl félidejében ugyanis tényleg nem sikerült túl erősre a felhozatal. Esetleg még megemlíthetjük a Michelob sörmárkát is, amely Zoe Kravitz főszereplésével promotálja organikus sörét, de ezt is csak azért, mert valószínűleg ez a világ első reklámfilmje, amelyben az ASMR-jelenséget vetik be a készítők.

Az NFL a centenáriumát ünneplő reklámszpottal búcsúzunk, mert ez még úgy-ahogy viccesnek számít az idei szpotok között, különösen a hatodik Super Bowlját megnyerő Tom Brady szereplése miatt, akinek az alábbi kisfilmben még „csak” öt bajnoki gyűrűje volt.

The all-time greatest, most competitive NFL players gathered for the #NFL100 gala. What could possibly go wrong? pic.twitter.com/pvE0fKuSye — NFL (@NFL) February 4, 2019

Reméljük, jövőre a meccs is, és a reklámok is jobbak lesznek!