Na de hol vannak a szemüveges hercegnők? – Egy 9 éves kislány levele a Disney-hez

Lowri Moore tündéri, 9 éves kislány, aki 1 éves kora óta visel szemüveget. Bár a szülei és testvérei mindig éreztették vele, kívülről és belülről is gyönyörű, szemüveg ide vagy oda, a kislány sosem érezte magát igazán szépnek. Mikor nővéreivel Disney-hercegnőset játszottak, mindig levette a szemüvegét, még akkor is, ha nélküle semmit sem látott.

„Most már tudom, hogy így is szép vagyok, de szerintem sok kislány még nem jött rá erre” – fűzi a leveléhez Lowri, amit a Disney vezérigazgatójának címzett. A levélben elmondja, hogy ő is Disney-meséken nőtt fel, de mivel egyetlen hercegnő sem visel szemüveget, mindig úgy érezte, ő sosem lesz igazán szép. Ezért azt kéri, a következő hercegnő legyen szemüveges – hátha ezzel a többi kislánynak is segíthet. Lowri kedvenc hercegnője egyébként Belle, aki szerinte szuperül nézne ki szemüvegben.

storytender