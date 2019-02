Nem hiszed el, mit mondott a Fehér Ház Donald Trump bőrszínéről

KAPCSOLÓDÓ Ezek közül a nők közül kerülhet ki az új amerikai elnök

Nem szép dolog egy embert a bőrszíne alapján megítélni, amikor azonban nem veleszületett árnyalatról, hanem láthatóan rengeteg „kemény munka” árán elért színről van szó, akkor azért időnként lehet kuncogni egy kicsit, főleg, ha emellé olyan parádés magyarázat is jár, mint ami nemrég a Fehér Ház egyik munkatársától érkezett.

Donald Trump ugyanis jól láthatóan rajong a szoláriumért, legalábbis nehéz lenne mással magyarázni az ingatlanmágnásból lett politikus arcának erőteljes narancssárgába hajló árnyalatait, különösen, ha a szeme környékén konkrétan kivehető a szoliban használt szemvédő miatt világosabban maradó terület.

Bár az elnök kabinetjének munkatársai általában tagadják az efféle gyanúsítgatásokat, a Trump egykori asszisztenseként dolgozó korábbi valóságshow-sztár Omarosa Manigault Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House című botránykönyvében azt állítja, hogy az elnök rendszeresen használ egy szoláriumágyat, amelyet kifejezetten ő maga hozatott az elnök rezidenciára – igaz, ezt később több forrás is tagadta. Manigault könyvéből azt is megtudhatják az olvasók, hogy Trump ki is rúgott egy ügyintézőt, aki annak idején hibát vétett a várva várt szolárium szállítása közben.

Hasonlóról számolt be az FBI volt igazgatója James Comey is, akit Trump hosszas huzavona után végül kirúgott az állásából – bár az elnök szavai szerint ez természetesen nem azért történt, mert Comey nem volt hajlandó leállítani az amerikai választással kapcsolatos orosz beavatkozás utáni nyomozást. Akárcsak Manigault, Comey is könyvet írt az elnökkel kapcsolatos élményeiről. Az A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership című kötetben az FBI volt vezetője leírta első személyes találkozását Trumppal. Eszerint az elnök bőre „enyhe narancssárga árnyalatú” volt, „a szeme alatt pedig fehér félkörök látszódtak, amelyekről úgy gondoltam, a szoláriumban használt védőszemüveg nyomai” – írta Comey a könyvében.

Bőrrák? Na és?! Kirúgom azt is!

Az elnököt az sem különösen zavarja, hogy a szoláriumokkal kapcsolatban ma már általános egyetértés mutatkozik, hogy azok meglehetősen károsak, öregítik a bőrt, illetve a bőrgyógyászokat összefogó American Academy of Dermatology kutatásai szerint növeli rosszindulatú bőrrák kialakulásának esélyét. De ne felejtsük el, hogy egy olyan amerikai elnökről van szó, aki minden létező figyelmeztetés ellenére szabad szemmel nézett bele a napfogyatkozásba is.

A böngésződ nem támogatja a video tag-et! GIF

Nem hiányzik valami a fejéről, elnök úr?

De vissza az eredeti témánkhoz, vagyis az elnöki arcbőr (az egyéb testrészektől eltekintenénk) narancsos árnyalatához. A The New York Times ugyanis múlt szombaton közölt egy cikket, amelyben Trump megjelenését elemezték. Az írásban idéznek egy, a lapnak nyilatkozó – feltehetően Trump bosszújától tartva – névtelenséget kérő fehér házi hivatalnokot, aki annyit mondott, hogy

Trump bőrszíne az elnök jó génjeinek köszönhető.

Ennyike, fakenews-gyáros újságírókáim, még, hogy szolárium, mi?!? Már Ronny Jackson, a Fehér Ház orvosa is megmondta Trump beiktatását követően, hogy az elnök „kitűnő fizikai és mentális állapotban van”. A gyorséttermek kínálatáért rajongó Trumppal kapcsolatban dr. Jackson is csak annyit mondott:

Bizonyos embereknek egyszerűen kiváló génjei vannak.

Tehát ez:

és ez:

és ez:

nem más, mint egy hamisítatlan génlottó-nyertes természetes bőrszíne.

A New York Times által idézett fehér házi forrás még annyit árult el, hogy az elnök tévés szereplései előtt kevéske alapozóval teszi tökéletessé a megjelenését.

Kíváncsian várjuk az orvosi, de legalábbis biológiai Nobel-díjat melyik egyetem vagy kutatóintézet szakemberei kapják majd, a narancsszínű arcbőrt lehetővé tévő gének azonosításáért.