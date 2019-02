Tablet helyett: 5 kreatív játékötlet otthonra

Igen, bevallhatjuk őszintén, hogy néha nekünk is kényelmesebb megoldásnak tűnik a gyerekek kezébe nyomni a tabletet vagy az okostelefont, amíg mi elvégezzük az otthoni teendőket. De ha azt szeretnénk, hogy értelmesen kommunikáló, gondolataikat, érzéseiket kifejezni tudó emberekké váljanak, bizony el kell vennünk tőlük a táblagépet. Öt szuper játékalternatívát mutatunk, amire tuti ráharapnak, és el is felejtik a nyomkodni való kütyüket.

A legutóbbi idők legnagyobb vívmánya a gasztronómiai forradalommal együtt, hogy menő lett főzni. A leghíresebb séfek kedveltségi indexe majdhogynem a menő focistákéval vetekszik. Így már biztosan nemcsak a lányokat tudjuk bevonni a hétvégi menüsor elkészítésébe, de a srácokat is, akik szeme előtt lehet, hogy Széll Tamás sikerei lebegnek. Nyugodtan bízd rájuk, akár a legkisebbekre is, a tészta összekeverését, gyúrását, az ételek fűszerezését, persze legyél mellettük, és próbálj meg lazítani közben. Nem baj, ha a tej mellé megy, a liszt kiszóródik, legalább jót szórakoztok együtt.

Nosztalgiával gondolsz saját gyerekkorodra, amikor a nagypapa fészerében tutajt szögeltetek össze az unokatesókkal? A te gyerekedet pedig csak a videójátékok érdeklik? Ez azért biztosan nem igaz. Adj a kezébe papírt, ollót, fát, textilt, és hidd el, neki is megered a fantáziája. Akár varrhattok is együtt egyszerű öltésekkel: rajzoljatok meg egy képet papírra, amit aztán színes cérnával körbe lehet öltögetni. Készítsetek babaruhát az otthon talált maradék ruhaanyagokból. Origamizzatok színes papírokkal, az internet telis-tele van DIY-ötletekkel, ahonnan lehet inspirálódni.

