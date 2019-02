Elszédülsz, ha megtudod, mennyibe kerül a világ legdrágább ásványvize

KAPCSOLÓDÓ Megdöbbentő dolog derült ki a palackozott ásványvizekről

Mostanság, amikor a környezetszennyezés egyre nagyobb problémákat okoz, szinte nem lehet úgy körülnézni az interneten, hogy ne jönne szembe legalább egy olyan cikk, amely a palackozott vizek környezetkárosító hatására figyelmeztetve ajánlgatja, hogy inkább kulacsot hordjunk magunknál, és hogy a csapvíz is pont olyan kiváló szomjoltó, mint a különféle ásványvizek.

Ez utóbbival kapcsolatban persze megoszlanak a vélemények, mindenesetre Magyarország jelentős részén a csapvíz valóban kiváló minőségű, így nem kell ódzkodni annak fogyasztásától. De nem ezért gyűltünk most itt egybe, hanem azért, hogy közösen szörnyülködjünk egy sort a világ legdrágább ásványvizeinek arcpirító árcédulái láttán. Kezdjük is a lista végén, ahol már-már póriasan olcsónak tűnő termékeket találunk, legalábbis a listavezetőhöz viszonyítva.

Japán forrásvíz, vulkanikus kőzeten átszűrve

A Fine nevű ásványvizet palackozó cég 2005-ben lépett a piacra, és azóta is remekül megélnek az elegáns, csiszolt üvegben árusított folyadékból. Az általuk használt víz forrása a Fuji-vulkán tövében fakad, és több réteg vulkanikus kőzeten szűrődik át, így kristálytisztán érkezik a felszínre – különlegessége, hogy gyakorlatilag semmiféle mesterséges szennyeződéssel nem találkozik a palackozás előtt. Azok, akik kóstolták, azt állítják róla, hogy érezhetően lágyabb, mint a „hagyományos” ásványvizek, emellett pedig jellegzetes ízéről is felismerhető. Egy 750 milliliteres palackért 5 dollárt, azaz nagyjából 1400 forintot kérnek. Összehasonlításként, az egyik hazai élelmiszereket forgalmazó üzletlánc saját márkás ásványvizéből 59 forintért vásárolhatunk egy literrel.

A tasmán esőerdő zamata

A Tasmanian Rain nevű ásványvíz nem árul zsákbamacskát, hiszen valóban Tasmániából érkezik, nem is akárhogyan: az esővizet még azelőtt felfogják, hogy a cseppek elérnék a talajt, ezt a vizet dúsítják enyhe szénsavval, és így palackozzák. A gyártó cég arra is felhívja a figyelmet, hogy Tasmániában a legtisztább a levegő a világon, így az esővíz is különlegesen tiszta és zamatos. Akárcsak a japán Fine, a Tasmanian Rain ásványvíz is 5 dollárba kerül 750 milliliteres kiszerelésben.

Argentínából szeretettel

Valamivel drágább a Lauquen Artes Mineral artézi kútjából származó ásványvíz, amelyet Argentína legdélebbi régiójában, San Carlos Barilpoche közelében palackoznak. Az artézi forrás 500 méterrel a felszín alatt fakad, tisztaságát pedig az is szavatolja, hogy a környéken kizárólag érintetlen esőerdő található. A forrás vize folyamatos nyomás alatt van, hőmérséklete pedig egész évben 4 Celsius-fok környékén alakul. Természetesen ez a víz is érintetlenül, kristálytisztán kerül a 750 milliliteres palackokba, amelyeket darabonként 6 dollárért, azaz nagyjából 1660 forintért lehet megvásárolni.

Palackozott art deco

A kanadai Aqua Decónak már az üvege is műalkotásnak tekinthető az art decóra jellemző vonalvezetéssel és stílussal. A tartalmát egy a kanadai vadonban található, érintetlen forrásból nyerik. Az Aqua Deco 2007-ben aranyérmes lett mint a világ legjobb szénsavmentes ásványvize, amely a luxusvízrajongók körében a mai napig a kedvencek közé tartozik. Egy 750 milliliteres üvegért 12 dollárt, vagyis több mint 3300 forintot kérnek, jellemzően felső kategóriás éttermekben, szállodákban és gyógyfürdőkben.

Három nap gyaloglás a vízért

Szintén kanadai gyártmány a 10 Thousand BC nevű ásványvíz, amelynek forrása olyan messze esik mindenféle emberlakta területtől, hogy három napig tart eljutni oda. Az észak-amerikai ország nyugati partjainál fekvő Brit Columbia területén található a Hat Mountain nevű hegy, az itt húzódó gleccser jege szolgál alapanyagként ehhez a rendkívül elegáns szomjoltóhoz. Egy szabvány, 750 milliliteres üveg ára több mint 3800 forint.

A világ egyik legtisztább vize

A finn Veen márkanevű vizet a világ egyik legtisztábbjának tartják. Forrása Lappföldön, egy aprócska, Tengelio nevű falu mellett található. Különlegessége, hogy mielőtt elérné a felszínt, természetes jégrétegen szűrődik át, ez a titka a rendkívüli tisztaságnak. A dizájn azonban talán kevésbé tükrözi a minőséget, a korábbi példákhoz viszonyítva legalábbis kevésbé tűnnek elegánsnak a Veen palackjai, holott egy-egy üvegért már lényegesen többet kell fizetni, mint a fenti „löttyökért”. Egy 750 milliliteres palack ára 25 dollár, vagyis csaknem 7000 forint.

Ékszer helyett vizet!

A Bling H20 már megint újabb szintet képvisel, ami a dizájnján is látszik: ilyen vizet valószínűleg tehetős rapperek vásárolnak az albumbemutató bulira, hogy legyen mivel leöblíteni a méregdrága pezsgőket és egyéb alkoholos italokat. A víz Tennesseeből érkezik, forrása az English Mountain Spring, amely a Great Smoky Mountains hegycsúcsai között bújik meg. A vizet egy kilenc lépésből álló tisztítási folyamat során szűrik meg, ami biztosítja a Bling H20 díjnyertes ízét. A folyadékot ezután egy szintén dizájndíjas palackban lehet megvásárolni üvegenként 40 dollárért, azaz bő 11 ezer forintért.

Milliomos sakkrajongók kedvenc itala

A Fillico nevű cég nem spórolt a dizájnnal: a sakkból ismert király és királynő (sakknyelven vezér) figurákat mintázó üvegeket Swarovski-kristályok díszítik, a bennük lévő folyadék pedig Japánból, pontosabban a marhahúsáról is ismert Kobe prefektúra egyik forrásából érkezik. Érdekesség, hogy a Nunobiki nevű forrás vizét egy helyi szakékészítő is felhasználja alapanyagként. A Filico az előzőekhez képest már más ligában játszik, egy 0,75 literes palackért ugyanis 219 dollárt, azaz bő hatvanezer forintot kérnek.

Folyékony arany Hawaii szigetéről

A Kona Nigari Water márkanevű ásványvíz a cég ígérete szerint segít a fogyásban, energiával tölti fel fáradt testünket, de fogyasztásától a bőrünk is szebb lesz. Az persze kérdéses, hogy ebben mennyi az igazság, ami viszont biztos, hogy a víz egy a Csendes-óceán felszíne alatt több mint 300 méterre található forrásból származik, természetes elektrolitokat tartalmaz, fogyasztását ezért dermatológusok és személyi edzők is ajánlják – feltehetően dúsgazdag ügyfeleiknek. Mindezek fényében kissé kiábrándító, hogy a csomagolás inkább emlékeztet gyógyszeresüvegre vagy samponosflakonra, mint luxustermékre, pedig a 750 milliliteres palackonként 402 dollárba, vagyis több mint 111 ezer forintba kerülő szomjoltó esetében igazán elvárhatnánk, hogy a külcsín tükrözze a belbecs erényeit. Főleg, hogy ezzel az árcédulával a Kona Nigari Water a világ második legdrágább ásványvize.

A csúcstartó saját kategóriát képvisel

A világ legeslegdrágább ásványvize az Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani, amelyet egy francia, illetve egy a Fidzsi-szigeteken található forrás vizének keverésével állítanak elő. Igaz, itt egy picike csalásról van szó, a különleges luxusterméknek ugyanis a palackja kerül a legtöbbe, ami nem véletlen, mivel 24 karátos aranyból készült. Ettől függetlenül azok, akik kóstolták, azt állítják, hogy egyedi, jellegzetes íze és rendkívül selymes textúrája van. Ez rendben is volna, de nagyon kíváncsiak volnánk, hogy ki az, aki kifizet egy 750 milliliteres színarany palack vízért 60 000 (!) dollárt, vagyis több mint 16,5 millió forintot, ennyibe kerül ugyanis egy üveg a világ legdrágább palackozott vizéből.