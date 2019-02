Ezért a magyar a világ legnehezebb nyelve

Van egy német ismerősöm, akinek semmi kötődése Magyarországhoz, de rajongva szereti a kultúránkat és a történelmünket, a népzenénket, a néptáncunkat. Megpróbált megtanulni magyarul is, de beletörött a bicskája. Legutóbb valami katyvasz nyelven igyekezett velem társalogni, amiben volt, hogy németül, volt, hogy angolul és néha magyarul is igyekezett prüntyögni valamit. Aztán átküldött egy Word-dokumentumot, amin fehéren-feketén ott volt a bizonyíték, miért is olyan őrült nehéz nyelv a magyar.

Ezt mutatom meg, mert ember legyen a talpán, aki idegen ajkúként ezt valaha felfogja, megérti, megtanulja.

Eléggé elégedett-e? [ˈɛleːɡːeː ˈɛleːɡedetː e] – (Whether) Is he/she/are you (sir/miss)satisfied/pleased enough?

Eléggé elégedett? [ˈɛleːɡːeː ˈɛleːɡedetː] – Is he/she/are you (sir/miss) satisfied/pleased enough?

Eléggé elégette-e? [ˈɛleːɡːeː ˈɛleːɡɛtːe e] – (Whether) Has he/she (completely) burnt it sufficiently?

Eléggé elégette. [ˈɛleːɡːeː ˈɛleːɡɛtːe] – He/she has (completely) burnt it sufficiently.

Eléggé elégett-e? [ˈɛleːɡːeː ˈɛleːɡetː e] – Has it been (completely) burnt sufficiently?

Eléggé elégett. [ˈɛleːɡːeː ˈɛleːɡetː] – It has been (completely) burnt sufficiently.

Eléggé eléget. [ˈɛleːɡːeː ˈɛleːɡɛt] – He/she is (completely) burning you sufficiently.

Eléggé eléget (valamit). [ˈɛleːɡːeː ˈɛleːɡɛt] – He/she is (completely) burning something sufficiently.

A teljes cikkhez kattints erre a linkre!