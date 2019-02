A Disney közelgő filmjeinek 40 százalékát nők rendezik

Igaz, hogy lassan, de Hollywood összefog a nő rendezőkért. Több mint 50 hollywoodi producer – köztük Reese Witherspoon, J. J. Abrams és Jordan Peele is – csatlakozott a Timesupx2 mozgalomhoz.

Ennek az a célja, hogy legalább egy nő rendezőnek munkát adjanak az Egyesült Államokban a következő 18 hónapban. A statisztikák szerint ugyanis az elmúlt évtized legnagyobb kasszasikereinek csupán 4 százalékát rendezték nők.

A 4 Percent Challange-et először a Universal stúdió fogadta el. A Disney is csatlakozott a kihíváshoz, és valószínűleg meg is nyerték. A stúdió vezetője közölte, hogy a bejelentett filmjeik 40 százalékát nők rendezik. Ez 50 filmből 20-at jelent.

Many have contacted us about accepting the 4% challenge, but I’m proud to say 40% of @DisneyStudios’ upcoming movie slate is being directed by women and we are striving for more!