Nem tudta megoldani a matekházit, felhívta a 911-et

A 911-es segélyhívószámon kért segítséget egy amerikai kisfiú az indianai Lafayette városában, miután nem tudta megoldani a matekháziját. A mulatságos esetről az AP hírügynökség számolt be.

A kisfiú először kertelni kezdett a telefonban, elmondta, milyen rossz napja volt az iskolában, és hogy milyen sok házi feladatot adtak neki, mire végre rátért, hogy a matematikával, egészen konkrétan a törtekkel van problémája. Szerencséjére a hívást fogadó diszpécser, egy bizonyos Antonia Bundy humoránál volt, és segített neki megoldani az egyenletet, amelyben háromnegyedet és egynegyedet kellett összeadni.

A rendőrség a Twitterre is feltöltötte a beszélgetés felvételét, ezen hallatszik, hogy a kisfiú a hívás végén bocsánatot kért, hogy a 911-et hívta a házi miatt, de nagy szüksége volt a segítségre. A rendőrség az eset kapcsán azért újból figyelmeztetett mindenkit, hogy a segélyhívót lehetőleg csak valódi vészhelyzetek esetén hívják.

Our dispatchers never know what the next call might be.They train for many emergency situations, homework help is not one they plan for. We don't recommend 911 for homework help but this dispatcher helped a young boy out and brightened his day.@PoliceOne @apbweb @wlfi @WTHRcom pic.twitter.com/w3qCYfJP7O