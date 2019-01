65 éves lett Oprah Winfrey – tudtad, hogy valójában nem is ez a neve?

Onnan lehet tudni, hogy valaki igazán befutott, hogy a keresztneve – na jó, Michael Jordan esetében tehetünk kivételt – márkanévvé, sőt akár szimbólummá nemesül át. Elég csak Beyoncé vagy Rihanna példáját felhozni, igaz, ők ketten együtt nem tettek le annyit az asztalra, mint Oprah Winfrey, akivel kapcsolatban már az is felmerült, hogy 2020-ban indulhatna az amerikai elnöki posztért. A talk show műfaját újragondoló „self-made” nő élete azonban nem volt mindig fenékig tejfel.

Az alábbiakban pár érdekességet közlünk vele kapcsolatban 65. születésnapja alkalmából, amit nem feltétlenül szoktak emlegetni, amikor a neve szóba kerül.

Nem is ez volt a neve, amikor született

Ha már a névnél tartunk, muszáj például megemlíteni, hogy szülei eredetileg az ószövetségi Orpah nevet adták neki, ezt azonban a legtöbb ember nem tudta kimondani – sokszor még saját családtagjai sem – leírni meg pláne nem, így maradt az elírt változatnál.

Annyira szegény volt, hogy zsákruhában járt

Szülei nagyon fiatalok voltak: édesanyja, Vernita Lee mindössze 18, édesapja, Vernon Winfrey pedig 20 éves volt, amikor Oprah megszületett. Vernita szobalányként, Vernon pedig katonaként dolgozott, így érthető módon nem álltak túl jól anyagilag, a helyzetet pedig csak súlyosbította a kislány érkezése. Olyan szegények voltak, hogy még rendes ruhákra sem tellett, Oprah ezért gyerekkorában gyakran járt krumpliszsákokból szabott overallokban. A többi gyerek emiatt sokat csúfolta, zsákos lánynak nevezték. Természetesen játékokra sem jutott pénz, a kislány ezért kukoricacsutkából készült babákkal játszhatott csak.

Még 10 éves sem volt, amikor megerőszakolták

Ráadásul egy családtagja, a 19 éves unokatestvére vetemedett ilyesmire, amikor Oprah még csak 9 éves volt. Ha ez nem lett volna elég, évekkel később egy nagybátyja és a család egyik barátja is molesztálta a lányt. Erről 2012-ben beszélt egy David Lettermannek adott interjúja során. De nemcsak a szexuális erőszakot kellett kibírnia, szigorú nagyanyja ugyanis korbáccsal verte, ha valami olyasmit tett, ami nem tetszett neki.

„Lementem a kútra vízért, amit egy vödörben hoztam visszafelé – mesélte Lettermannek. – Közben az ujjaimmal játszottam a víz felszínén, ez azonban nem tetszett a nagyanyámnak, aki az ablakból figyelt. Olyan durván elvert korbáccsal, hogy felrepedt a bőr a hátamon, és ömlött belőle a vér. Ezután fel kellett vennem a templomi ruhámat, miközben a hátamon még mindig folyt a vér, akkor viszont azért haragudott meg rám, mert összevéreztem a ruhát. Ezután újra elvert korbáccsal.”

Oprah ráadásul 14 évesen még teherbe is esett, a gyerek azonban koraszülöttként jött a világra, és nem sokkal ezután meg is halt.

Már tévés karrierje kezdetén korlátokat döntött le

Mindössze húszéves volt, amikor hírolvasóként elkezdett dolgozni a Nashville-i WLAC-TV nevű csatornánál. Ezzel ő lett az állomás első hírolvasónője, valamint az első afroamerikai tévés műsorvezető is.

Két évvel ezután Baltimore-ba költözött, ahol az ottani WJZ hírcsatornánál kapott munkát. Ekkor még nem nagyon ismerték a nevét, a tévés cég azonban hatalmas reklámkampánnyal harangozta be az érkezését. Később erről a Baltimore Sunnak nyilatkozva elmondta: hatalmas nyomás nehezedett rá, mert úgy érezte, nem tud megfelelni a kampány által támasztott elvárásoknak.

Ekkor egyébként papíron évi 22.000 dollárt keresett. Ez mai értéken nézve 95.000 dollárnak (bő 26 millió forintnak) felel meg, ebből az összegből azonban a fiatal nő szinte alig kapott kézhez valamennyit.

Már a hetvenes években talk show-t vezetetett

Bár a csatornánál nem bántak vele túl tisztességesen, 1978-ban kamera elé állhatott mint a People Are Talking című beszélgetős show egyik műsorvezetője. Hat évvel később azonban a fülébe jutott, hogy egy chicagói tévécsatorna reggeli műsorához keresnek házigazdát. Elküldte bemutatkozó felvételeit, három évre rá pedig beindult a saját nevét viselő műsora, a The Oprah Winfrey Show, amely nem kevesebb mint 25 éven át ültette a képernyő elé a nézők százezreit.

A cégének trükkös neve van

Harpo Studios nevű vállalkozását 1986-ban alapította, és nem nehéz észrevenni, hogy a Harpo az Oprah név visszafelé olvasva. A cég egyébként ma már valóságos szórakoztatóipari óriásnak számít, nyomtatott magazint is kiad, de alá tartozik a körülbelül 82 millió háztartásba eljutó The Oprah Winfrey Network is.

Nem veri a fogához a garast

Oprah Winfrey vagyonát nagyjából 2,9 milliárd dollárra becsülik – ezzel ő az USA harmadik leggazdagabb, önerőből sikeressé vált nője –, ő pedig nem sajnálja a pénzt, ha már egyszer keményen megdolgozott érte. A kaliforniai Montecitóban található villájáért például habkönnyű 50 millió dollárt fizetett. A több mint 2100 négyzetméteres épület és a körülötte található, több mint húszhektáros birtok nemes egyszerűséggel csak Az ígéret földje nevet viseli.

A terület akkora, hogy a biztonsági őröknek elektromos golfautókra van szükségük, hogy be tudják járni, és csak az éves vízszámla többe kerül, mint amennyit sokan egész évben megkeresnek: körülbelül 125.000 dollárra vagyis közel 35 millió forintra rúg az összeg, amit Oprah azért fizet, hogy a parkosított kert mindig üde zöld színben pompázzon.

De a tévésnek van emellett egy 23 millió dolláros lovastanyája, egy 14 millió dollár értékű lakása Coloradóban, valamint nagyjából 65 hektárnyi ingatlanfejlesztésre használt birtoka is Mauin. Mivel ezek között a helyszínek között pedig közlekedni is kell valahogy, 2007-ben 42 millió dollárért, azaz több mint 11,5 milliárd forintért vásárolt egy magánrepülőt is. Ez azonban még olcsónak számít, 2006-ban ugyanis egy eredeti Gustav Klimt-festményt is megvett: az Adele Block-Bauer II. című alkotásért 87,9 millió dollárt fizetett ki névtelenül egy árverésen.

Azért jótékonykodni is szokott

Mielőtt valaki a szemére vetné, hogy mennyi pénznek vert a fenekére, fontos megjegyezni, hogy Oprah Winfrey aktívan jótékonykodik is, számos fontos ügy mellé állt már oda. 2007-ben például Dél-Afrikában alapított egy iskolát hátrányos helyzetű lányok számára, amelynek létrehozására nem kevesebb mint 40 millió dollárt, vagyis bő 11 milliárd forintot költött el. Ez azonban csak az épület felhúzására és beüzemelésére volt elég, a műsorvezető azóta nagyjából további 140 millió dollárt, vagyis közel 39 milliárd forintot költött még el az intézmény üzemeltetésére és a tanulók támogatására.

Negyed évszázadon át futó műsorának vendégeit is gyakran megajándékozta, és bár eleinte még csak apróságok kerültek a székek alá, a későbbi évadokban már nem egy olyan adás volt, amikor minden jelen lévő néző egy új iPaddel, gyémántékszerekkel, vagy épp vadonatúj autóval térhetett haza. A Jezebel számításai szerint csak 2002 és 2011 között ez körülbelül 24 millió dollárba került.

Bár a műsornak ma már vége, Oprah Winfrey azóta is aktív, íróként és producerként tevékenykedik, és időnként egy-egy filmszerepre is felkérik, sőt A szolgálólány meséje című népszerű sorozatban is feltűnt egy epizód erejéig. Apropó, azt nem is említettük, hogy kétszer is jelölték Oscar-díjra, először az 1985-ös Bíboreső című filmben nyújtott alakításáért a legjobb mellékszereplőként, öt éve pedig a Selma című dráma producereként versengett a legjobb filmnek járó elismerésért. Emellett 2012-ben megkapta az Amerikai Filmakadémia Jean Hersholt Humanitárius Díját is.

Ahogy a cikk elején említettük, nemrég felmerült, hogy 2020-ban megmérettethetné magát az amerikai elnökségért, de ha ez így történne, arról valószínűleg már tudna a világ. Mindenesetre, ha ez megtörténne, azonnal beszámolunk róla, addig viszont sok boldog születésnapot kívánunk Oprah Winfrey-nek!

