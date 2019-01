Kvíz: Emlékszel, hogyan folytatódik a dalszöveg?

Mi itt, az NLCafénál elég zajos társaság vagyunk. Ritkán fordul elő, hogy csönd van a szerkesztőségben, mert általában valaki épp telefonál, más a mellette ülővel beszélget, a banda egy része pedig valami borzalmas régi slágert hallgat/dúdol/hallgat, amitől aztán egy idő után mindenkinek ugyanaz a lemez pörög az agyában a nap hátralévő részében. Ez többnyire szórakoztató, de egy idő után rém idegesítő tud lenni.

Hogy nektek se legyen jobb, mint nekünk, hoztunk egy kvízt, amelyben zömmel kilencvenes évekből származó magyar slágerekből idéztünk szövegrészleteket, nektek pedig ki kell találnotok, hogyan folytatódnak. Minden dalnál csatoltuk persze a vonatkozó videós tartalmat is, úgyhogy csalni is lehet, csak nincs értelme. Azért ha kitöltöttétek a kvízt, javasoljuk, hogy egy kicsit mélyedjetek el a klipekben is. Nem is tudom, mit nehezebb feldolgozni: Kozso frufruját, Auguszt Bárió ballonkabátját vagy azt, hogy mennyire megváltozott Zimány Linda a Homokba írt szerelem óta.

Dallamtapadásra felkészülni!