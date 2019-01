Ez történik, ha Kanadában bedugul az autópálya – videó

A kanadai CBC hírcsatorna számolt be róla, hogy a tegnapi nap folyamán óriási dugó alakult ki Montreal közelében, miután tömegkarambol történt a 40-es számú autópályán. Szerencsére nem tömeges tragédiára kell gondolni, inkább csak afféle bosszantó kellemetlenségre, amikor a jeges úton több autó koccant össze, emiatt viszont a forgalom hosszú időre leállt.

Az alábbi videón látszik is, hogy a kocsisor előtt egy keresztbe fordult rendőrautó akadályozza, hogy az autósok továbbhajtsanak, feltehetően a mentési munkálatok ideje alatt.

A veszteglő sofőrök és utasaik nem türelmetlenkedtek az útlezárás miatt, helyette a lehető legkanadaibb módon kezdték el múlatni az időt: több autóból előkerült pár hokiütő, na meg persze legalább egy korong is, és rögtönzött barátságos hokimérkőzés kezdődött a lezárt autópályán.

Az esetről készült felvétel a CBC Twitter-oldaláról indulva meghódította a világot: több mint félmillióan nézték meg, közel húszezer lájkot kapott, és majdnem hatezren meg is osztották követőikkel a vidám képsorokat.

People stuck in a 75-car pileup about 20km east of Montreal decided to get creative in passing the time 🏒 pic.twitter.com/JInUxB9ed7