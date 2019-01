Hollywood épp kiátkozza Lady Gagát és Bradley Coopert: átadták a színészunió díjait

Bár a megnevezés kevésbé elegáns, mint a Golden Globe, a Screen Actors Guild Award (SAG) eredményeit, ha lehet, még az Arany Glóbusznál is jobb indikátornak tartják a filmipari szakemberek, ami a szűk egy hónap múlva esedékes Oscar-gálát illeti.

Ha pedig innen nézzük, viszonylag meglepő, hogy a legjobb film díját a Marvel szuperhősfilmje, a Fekete párduc nyerte el. Bár a Chadwick Boseman és az Oscar-díjas Lupita Ny’ongo nevével fémjelzett alkotás óriási sikernek bizonyult, mégiscsak olyan filmekkel együtt indult a díjért, mint Lady Gaga és Bradley Cooper közös alkotása, a Csillag születik – amelyet valamiért a Golden Globe-díj-átadón sem szerettek a zsűri tagjai –, a Csuklyások – BlacKkKlansman, amellyel Spike Lee is bejelentkezett a rendezői Oscarért, a Bohém rapszódia, amelyet a kritikusok fanyalogva, a nézők viszont lelkesedve néztek, illetve a tavalyi év egyik meglepetése, az elképesztő sikereket elérő Kőzgazdag ázsiaiak.

Annyiban pontosítanunk kell a fenti állítást, hogy mivel a SAG-díjakat színészek adják kollégáiknak, ezért nem a legjobb filmnek járt az elismerés, hanem a „legkiválóbb filmes szereplőgárda alakításának” (outstanding performance by a cast in a motion picture), de ez a lényegen nem változtat, a legfőbb díj a Fekete párducé lett.

A főszereplő, Chadwick Boseman a főbb szereplőkkel közösen vette át a díjat, majd a film kulturális jelentőségét méltatta. A Fekete párduc volt az első, amelyben egy fekete szuperhős volt a főszereplő, fontos példaképet állítva a fekete fiatalok elé.

A legjobb férfi főszereplő díja kevésbé meglepő módon Rami Maleké lett Freddie Mercury megformálásáért a Bohém rapszódiában. Bár a film nem túl bátran dolgozta fel a Queen énekesének életét, ahhoz kétség sem férhet, hogy a Mr. Robottal világhírűvé váló Malek hatalmasat alakított Mercury szerepében, így nem lenne meglepő, ha az Oscar-gálán is neki jutna a kategória aranyszobra.

Rami Malek mellett egyébként olyan nevek versenyeztek a legjobb férfi színész díjáért, mint a Dick Cheney volt amerikai alelnököt megformáló Christian Bale, Bradley Cooper, aki, mint említettük, üres kézzel mehetett haza, valamint Viggo Mortensen (Green Book) és Denzel Washington fia, John David Washington, aki a már említett Csuklyásokban mutatta meg, hogy nem csak a neve miatt van helye a hollywoodi sztárok között.

A legjobb női főszereplő díja sem okozott meglepetést, Glenn Close ugyanis már a Golden Globe-on is megkapta az elismerést a The Wife című filmben nyújtott alakításáért. Akkor is Lady Gaga elől halászta el a díjat, nem volt ez másképp most sem, Bradley Cooperhez hasonlóan az énekesnőnek sem termett babér a Csillag születik-ért. De szintén így járt Olivia Colman (A kedvenc), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) és Emily Blunt is, akit mostanában az új Mary Poppins-filmben láthatnak a rajongói.

A férfi mellékszereplők kategóriájában is várható volt Mahershala Ali győzelme, aki már a Golden Globe-on is megkapta a díjat a Zöld könyv című filmben nyújtott alakításáért, és a szaksajtó szerint ő lehet az egyik tuti tipp az Oscar-díj-átadó estéjére is. Ali egyébként olyan nevekkel versenyzett az elismerésért, mint Adam Driver (Csuklyások), Sam Elliott (Csillag születik), valamint Timothée Chalamet (Beautiful Boy) és Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Bár a női főszereplők kategóriájában alulmaradt, a mellékszereplők díját hazavihette Emily Blunt, aki a férjének, a The Office című sorozat amerikai változatából ismert John Krasinskinek ajánlotta az elismerést. A családi kötelék mellett ez annak is köszönhető, hogy Krasinski rendezte a Hang nélkül című thrillert, amelyért Blunt megkapta a díjat. A kategóriában egyébként két jelölt is szerepelt A kedvenc című filmből Emma Stone és Rachel Weisz személyében, mellettük Margot Robbie volt még esélyes a díjra a Mary Queen of Scots című filmben nyújtott alakításáért.

Jó estéje volt az Amazonnak is, a náluk futó The Marvelous Mrs. Maisel című sorozat három díjat is hazavihetett, köztük a legjobb vígjátéksorozatnak járó elismerést. Emellett azonban a két főszereplő, Rachel Brosnahan és Tony Shalhoub is díjjal távozhatott a gáláról.

Sandra Oh-nak is sikerült a „duplázás”, a Megszállottak viadalában (Killing Eve) nyújtott alakítását ugyanis már az idei Golden Globe-gálán is elismerték.

Az életműdíjat Tom Hanks konferálta fel és adta át az éppen a mai napon 83. születésnapját ünneplő Alan Aldának, akit főleg a M*A*S*H című sorozatból ismerhetnek a rajongók. A tavaly Parkinson-kórral diagnosztizált színészt állva tapsolta meg a gála közönsége.