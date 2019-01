5 érv, hogy már hétfőn kipróbáld a láthatatlan jógát

A keleti jóga mára már a nyugati világ testkultúrájának is fontos részét képezi. A pár évvel ezelőtti kínálatot összehasonlítva a mostanival, gombamód szaporodtak nálunk is a jógastúdiók, sőt a legtöbb fitneszterem is bevette órarendjébe a jógaórákat és sok iskolában is lehet már gyerekjógát tanulni.

A jógának nagyon sok válfaja létezik. A nyugati világrészben talán a Hatha-jóga terjedt el a leginkább, amely egy sor ászanát foglal magába, a légzésre összpontosítva. De létezik antigravitációs jóga, a pilates elemeket is gyakorló jóga. Ennek a végtelennek tűnő sornak most elérkeztünk a láthatatlan jóga részéhez.

A lényeg, hogy a gyakorlatokat bekötött szemmel kell elvégezni, ez fejleszti az egyensúlyérzéket, még inkább befelé tudunk fordulni, hogy önmagunkra koncentráljunk. Ha még mindig nem határoztad el magad, íme 5 érv, amitől már hétfőn elindulsz a láthatatlan jógára:

Blindfold Yoga is a special and integrated part of Knoff Yoga's various Teachers Training courses. Students can experience a unique challenge which requires heightened body awareness and which will deepen their understanding of their yoga practice. Knoff Yoga (knoffyoga.com) delivers 9 levels of yoga teacher training from Discovery to Master and includes Yoga Therapy, Pregnancy Yoga and Chair Yoga.