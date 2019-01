Ford Focus kombi: sportkocsi a családnak

A tavaly huszadik évfordulóját ünneplő Ford Focusnak nemrég mutatták be legújabb modelljeit, ezért mi is gyorsan lecsaptunk, hogy az elsők között tesztelhessük. Egy hétvégét töltöttünk egy Ford Focus 1.5 EcoBoost kombi ST Line társaságában, amelyben egy 150 lóerős, automata váltóval támogatott erőforrás dolgozik. Az élmény hosszú távon is meghatározó lehet.

Tartalomhoz a forma

Nem kell különösebb esztétikai jártasság megállapítani, hogy az autó gyönyörű. A tesztpéldány az utóbbi idők legdivatosabb, a Fordnál Desert Island Blue fantázianevű kék árnyalatban pompázik, és nagyon jól áll neki. Sajnos azonban ezt nem tudjuk megmutatni, a fotózáshoz használt memóriakártya idő előtti elhalálozása miatt, ezért olvasónknak meg kell elégednie a hivatalos sajtófotókkal, amelyeken azért a tetszetős formavilág első blikkre is jól látható.

Az ST Line elnevezésű felszereltségi csomag kidolgozásával megbízott szakemberek elég jól végezték a munkájukat, az új Focus megjelenése tényleg lenyűgöző. A karosszéria minden apró részlete gondosan ki van találva, a fekete szegélyű egyedi hűtőrácstól kezdve a szériafelszereltséghez tartozó 17 hüvelykes, 5×2 küllős alumínium felniken, a kilincsen és a vonalvezetésen át egészen a belső tér kialakításáig.

A közel 5 méteres hossz (egészen pontosan 4668 mm) több mint ígéretes, a hátsó üléseket lehajtva teljesen sík, 1653 literes csomagtér áll rendelkezésre, ezzel már akár egy kisebb lakás költöztetését is meg lehet oldani.

A beltér sportos stílusa (alumíniumküszöb és -pedálok, bőr borítású kormány, fényes, fekete dekorelemek, piros varrás) maximális kényelemmel párosul, hátul egy magasra nőtt utas is klasszul elfér, nem beszélve a gyerekekről, akik egy luxusoviban érezhetik magukat, és ha ahhoz van kedvük, a teljes játékarzenáljukat bepakoltathatják hátra, ha anyáéknak nincs ellene kifogása.

Éljen a downsizing!

A Ford EcoBoost motorjait a kiemelkedő üzemanyag-gazdaságosság, a kifizetődő teljesítmény és a minimális károsanyag-kibocsátás jellemzi, amit a hengerlekapcsoló technológia segít: lejtőn lefelé, illetve egyenletes sebességgel haladva a három közül az egyik henger ideiglenes lekapcsolásával képes mérsékelni az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.

A 150 ló nem tűnik soknak egy mérgezett egérhez, ám még így is képes némi feszültséget kelteni a sofőrben, akinek vezetés közben igen sokszor vissza kell fognia magát, ami enyhe szájszéli remegést tud produkálni. Autópályán még nehezebb helyzetbe kerül a vezető, mert olyan halk az autó, és még a magyar utakon is olyan jól dolgozik a futómű, hogy nehéz észrevenni, ha már bűnös sebességtartományban járnánk.

A Focus kombihoz csatolt újdonság, a nyolcfokozatú, tekerőkapcsolós, Ford fejlesztésű automata váltóról pedig csak annyit, hogy az igazi vájt fülű szakemberek szerint sincs benne hiba. Nekünk igazából annyi a feladatunk vele, hogy eltaláljuk, mikor melyik irányba tekerjük, nekem ez nem mindig sikerült, de ez valószínűleg csak megszokás kérdése.

Küldj egy jelet!

A kocsi sok előnyös tulajdonsága közül is kiemelkedik a felsorolhatatlanul sok kényelmi és biztonságos közlekedést segítő funkció. A kommunikációt egy 8 hüvelykes érintőképernyő segíti (természetesen beépített navigációval), ami Androiddal és iOS-szel is képes együttműködni.

Az egyik legnagyobb királyság pedig, amivel sok felesleges idegeskedéstől kímélhetjük meg magunkat, az aktív ki/beparkolást segítő automatika és a nagy látószögű tolatókamera. A kocsi útközben is korrigál helyettünk, ha elhagynánk véletlenül a sávunkat, de szól akkor is, ha gyalogos kóborol előttünk – akár olyan, akit mi magunk még nem is látunk – ha lankad a figyelmünk vezetés közben, ha túl közel vagyunk bármihez, vagy már nem érdemes sávot váltanunk. Választhatunk vezetési üzemmódot (normál, környezetbarát, sportos), és bömböltethetjük a zenét egy iszonyú jól szóló B&O Play hangrendszeren.

Jó lesz nekünk

A markáns megjelenés, a vezetési élmény, a praktikum és a biztonság garantált, ennek nyilván ára van. Klasszikus családi autót, jóárasnak számító SUV-ot, pláne az átlagostól kevésbé eltérő kompaktot (jóval) olcsóbban is találunk a piacon, de hát valamit valamiért. A közel 10 milliós árért olyan autónk lesz, amiben simán tudjuk furikázni az egész családot, miközben biztonságban tudhatjuk.