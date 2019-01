Eszméletlennek tettette magát a kutya, hogy gazdája bemutathassa rajta az újraélesztést

Merthogy az előadásra kiképzőjük, Khun Kittisak őrmester a kutyájával, Creammel érkezett. Mint kiderült, az őrmester még kölyökként fogadta örökbe a sorsára hagyott kiskutyát, aki azóta – túlzás nélkül – a legjobb barátja lett. „Cream azóta része az előadásaimnak, amióta csak itt tanítok” – nyilatkozta a brit Metro című bulvárlapnak Kittisak, majd hozzátette, a keverék nagyon okos és nyugodt természetű kutya, s ez tökéletes partnerré teszi őt az újraélesztés oktatásához.

„Az újraélesztés komoly dolog, ám az, hogy az eljárást Creamen mutatom be, valamelyest oldja a tanulókban a helyzet feszültségét. Arról már nem is beszélve, hogy egy ilyen emlékezetes bemutató után a hallgatók jobban emlékeznek a bonyolult eljárás részleteire is, mint ha csak egy műanyag bábun mutatnám be” – mondja az őrmester.

Ahogy az az előadásról készült videón jól látszik, Cream a lehető legnagyobb nyugalommal tűri a bemutatót: konkrétan eszméletlennek tetteti magát, miközben hagyja, hogy gazdája a hátára fordítsa, bemutassa rajta a mellkaskompressziót és a szájból szájba lélegeztetést. Íme: