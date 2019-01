Az 5 legfontosabb dolog, amit az otthoni edzéshez feltétlenül be kell szerezned

Az otthoni edzéshez nem kell feltétlenül beszerezned futópadot, szobakerékpárt, vagy lépcsőzőgépet. Minimális beruházással is szuperül működik a dolog, ráadásul még sok helyet sem foglal el a lakásban. Az általunk javasolt alap szett darabjai bármilyen nappaliban, vagy lakásban bevethetők, de szükségesek is, hogy a gyakorlatok igazán hatékonyan működjenek.

Megfelelő gyakorlatsor

Első lépésnek keress a neten olyan fitneszvideókat, melyek passzolnak hozzád, attól függően melyik testrészedet szeretnéd erősíteni, te magad milyen edzettségi szinten vagy. Keress olyan gyakorlatokat, melyek minél kevesebb eszközzel dolgoznak. Ehhez 5 dologra feltétlenül szükséged lesz:

1. Feltekerhető fitneszszőnyeg

Az otthoni torna egyik elengedhetetlen alapdarabja a szőnyeg. Nem csak a has-, vagy fenékizom gyakorlatokat teszi elviselhetőbbé, de az ugrások során tompítja az ízületeket érő erőt is. Ha pedig a szabadban szeretnél tornázni, a szőnyeget oda is magaddal viheted.

2. Kézi súlyzó

Klasszikus darabja a mindennapi edzésnek. Ezekkel a különböző méretű súlyokkal teheted még intenzívebbé otthoni tornagyakorlataidat. Kezdőként 1 kg-os súlyokkal indítsunk, majd fokozatosan növeljük az adagot.

3. Edzőcipő

Nem egyszerű megtalálni a tökéletes edzőcipőt. Az otthoni edzésnél a legfontosabb, hogy tartsa a lábadat, mégis szabadon tudj mozogni. És persze az sem elhanyagolható, hogy ne csússzon a parkettán vagy a járólapon, ahol a gyakorlatokat végzed.

4. Leggings

Az igazán jó fitneszleggings észrevehetetlen, mintha a második bőröd lenne. Legyen kényelmes, és pont megfelelő méretű, hogy torna közben ne kelljen igazgatni.

5. Sportmelltartó a maximális kényelemért

Kényelmes sportmelltartó nélkül neki se kezdjünk az ugrálásnak. Nekünk nőknek fontos, hogy olyan melltartót találjunk, ami jól tart, ugyanakkor nem vág be sehol, nem kényelmetlen a gyakorlatok végzése közben. Itt a méret a lényeg!