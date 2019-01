Imádja a net a 83 éves videójátékos nagymamát

A videójátékos világon kívül bizonyára kevesen ismerik Shirley Curry nevét, a gamerek között azonban valóságos kultusza van a 83 éves nagymamának, akinek YouTube-csatornáját közel félmillióan követik, sőt még a Guiness Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a világ legidősebb videójátékos youtubere.

A gamer nagyi a 2011-ben kiadott, rendkívül népszerű Elder Scrolls V: Skyrim című játék megszállottja, amelyet online, tehát más felhasználókkal együtt játszik. Rajongói elmondása szerint Shirley elképesztően kedves a többi játékossal, akiket az „unokáinak” szokott nevezni, bár a valóságban 4 fia és 9 valódi unokája is van.

Amikor a játékot fejlesztő Bethesda stúdió bejelentette az Elder Scrolls VI címet viselő folytatást, úgy tűnt, a rajongóknak több évet kell majd várniuk rá. Shirley akkor azt írta egy YouTube-videó alá, amelyben legalább 6 évre becsülték a következő epizód megjelenéséig szükséges időt: „nos, ez beveri a szöget a koporsómba, szó szerint. Amikor a 6. rész kijön, én már 88 éves leszek. Szóval valószínűleg már nem fogok tudni játszani vele, ezért nem is álmodozom erről tovább.”

Ettől persze összeszorult a gamer világ kollektív szíve, a Reddit közösségi fórumon pedig mozgolódás kezdődött. Egy Phantom-scribbler nevű felhasználó éppen ezért a Change.org online petíciókra szakosodott oldalon aláírásgyűjtést kezdeményezett, hogy a játék fejlesztői örökítsék meg Shirley nagyit a folytatásban. A cég korábban már tett hasonlót, amikor egy Erik West nevű férfi arcvonásait felhasználva hoztak létre egy Erik the Slayer nevű karaktert, éppen az Elder Scrolls V: Skyrimben. West az előző rész nagy rajongója volt, daganatos betegsége miatt azonban nem érhette meg az V. rész megjelenését. Phantom-scribbler petícióját egyébként cikkünk írásának pillanatában 46.783-an írták alá, szóval már csak párezer szignó kell az 50.000-es határig.

A petíciót kezdeményező felhasználó egyébként egy másik fórumot is indított a Redditen, amelyben olyan vállalkozó szellemű programozókat és grafikusokat keres, akik az Elder Scrolls V: Skyrimhez készítenének egy olyan kiegészítőt (szaknyelven modot), amelynek köszönhetőn Shirley a már meglévő játékba is bekerülhetne szereplőként.

Természetesen, erről magát Shirley-t is megkérdezték, aki örömmel mondott igent a felkérésre, azt is felajánlotta, hogy a YouTube-on elérhető videóiból bármilyen hangot felhasználhatnak karaktere életre keltésére, sőt még arra is vállalkozott, hogy ha kell, kifejezetten erre a célra írt szövegeket is felolvas, hogy a hanganyagot a játékban használni lehessen.

Phantom-scribbler egyébként részben sikerrel járt, mert a hírek szerint már meg is találta azt a moddert, aki elkészíti a gamer-nagyi digitális mását a már meglévő játékhoz.